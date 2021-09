Košice pred sto rokmi: Keď sa blížil vlak s prezidentom k mestu, vzniesol sa aeroplán

Východ navštívil Tomáš G. Masaryk.

25. sep 2021 o 21:30 Tomáš Ondrejšík

Prezident Tomáš Garrique Masaryk navštívil Košice len raz a to v rámci významnej cesty po Morave, Slovensku a Podkarpatskej Rusi, ktorú podnikol v septembri 1921. Jej načasovanie bolo mimoriadne dôležité kvôli stabilizácii pomerov v celej republike, ktorá sa po svojom vzniku musela popasovať s mnohými konfliktmi. Do Košíc prišiel prezident s celou suitou 21. septembra a strávil tu deň naplnený rôznymi stretnutiami.

Po recepcii v župnom dome sa vrátil na stanicu, kde vo vlaku prenocoval. Ráno 22. septembra sa v Košiciach konala vojenská prehliadka a po jej skončení o deviatej ráno odišiel so svojím sprievodom autami cez Michalovce do Užhorodu. Ešte ten istý deň sa do Košíc vrátil presadol do vlaku a odišiel na západné Slovensko.

Takto o významnom dni informovali vtedajšie noviny Slovenský východ.

(pozn. text sme ponechali v pôvodnom znení)

Prezident republiky v Košiciach

Včera a dnes slávilo východné Slovensko najväčšie slávnosti od 28. októbra 1918. Náš prvý prezident, zakladateľ a osloboditeľ, prišiel prvý raz na slobodné Slovensko, očakávaný obyvateľstvom všetkých stavov a tried a pozdravovaný po celej ceste triumfálneho pochodu.

Roľnícky ľud zanechal svoju práce na poli, robotníci opustili továrne, úradníci vyšli z kancelárií, obchodníci a remeselníci zatvorili svoje dielne a celý národ sa ponáhľal pozdraviť svojho prvého prezidenta pri jeho príchode na Slovensko.

Aj samotná príroda akoby cítila veľkosť dnešného dňa. Vtáci spievali svoje piesne radosti, lístie šumelo sladké melódie, ba aj vlnky Hornádu sa zastavili, aby si uctili Veľkého Prezidenta.

Na nádraží

V stredu, dňa 21. septembra prišiel zvláštny vlak do košického nádražia presne o 16.30 hod. a za ním o 15 minút neskoršie vlak s prezidentom republiky. V okamihu, keď sa blížil vlak ku Košiciam, vzniesol sa aeroplán a zakrúžil tri raz nad Košicami.

Pri príchode vlaku do stanice zahrali vojenskí trubači fanfáry. Pri vystúpení pána prezidenta z vlaku zahrala vojenská hudba pešieho pluku č. 32 obidve národné hymny.