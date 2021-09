Pápež František v Košiciach zámerne obišiel Dóm sv. Alžbety, vraví farár Gombita

Už netreba konferencie, ale začať robiť.

25. sep 2021 o 21:30 Anna Novotná

Pred týždňom obleteli svet slová pápeža Františka, ktoré vyslovil na Luniku IX. Hovoril o getách, predsudkoch, diskriminačných stereotypoch. Nabádal nás, aby sme prekonali strach aj rany minulosti krok za krokom: v poctivej práci, v dôstojnosti zarábania si na každodenný chlieb, v budovaní vzájomnej dôvery.

To, o čom pápež hovoril, už dlhé roky robí aj Peter Gombita – kňaz, ktorý sa o bezdomovcov a ľudí z okraja spoločnosti stará ako šéf útulku Oáza – nádej pre nový život v Bernátovciach.

Porozprávali sme sa s ním nielen o tom, ako vnímal návštevu pápeža, ale aj o tom, ako by sa dala riešiť situácia na Luniku IX a v ďalších podobných lokalitách.

Pred týždňom Slovensko žilo návštevou Svätého Otca Františka. Osobne ste si ho boli na Luniku IX vypočuť aj vy. Čo pre vás znamená, že si vybral Košice a rómske sídlisko? Čo ste si povedali, keď ste sa dozvedeli, kam príde?

- Je to päť rokov, čo som bežal drastických 1 550 kilometrov do Vatikánu kvôli stretnutiu s pápežom a jeho požehnaniu. Ďalší beh, ktorý som absolvoval, bol do Lúrd. Chcel som priniesť nejakú obetu a spätne získať dary z neba.

Keď som sa dozvedel, že pápež príde do Košíc, potešil som sa, že teraz kvôli tomu stačí urobiť tak málo, že stačí prejsť pár kilometrov a môžeme byť v jeho blízkosti. Môžeme ho počuť, vidieť a zažiť.

Je to prorok, posol z neba, Boha, večnosti. On si vyberá, kam pôjde, a ide do vecí, na ktoré treba poukázať, ide na miesta, kde treba ľuďom otvoriť nebo a srdcia.

Lebo ak neotvoríte človeku srdce, všetky dary z neba „spadnú“ mimo a vedľa neho.

A to je to, čo sa aj ja učím. Učím sa, aby to, čo ponúkam, to ľudské aj božie, aby to ten človek vedel prijať a stotožniť sa s tým. Alebo podľa toho skúsil žiť. Aspoň na chvíľu a potom uvidí výsledok.

Veľa Košičanov sa ale hanbilo za to, že si Svätý Otec vybral práve Lunik IX.

- Ale ja si myslím, že nič lepšie nemohol urobiť, ako prísť na toto sídlisko. Sú oveľa horšie a ťažšie lokality.