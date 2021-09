Precedens v Košiciach. DPMK kupuje autobusy aj napriek nesúhlasu svojho šéfa

Padyšák: Nevyužili fondy. Čop: Neboli.

22. sep 2021 o 13:00 (aktualizované 22. sep 2021 o 15:59) Peter Jabrik

KOŠICE. V Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK) došlo k výnimočnej situácii.

Aj keď mu chýba veľké množstvo autobusov a výprava spojov aktuálne denne kolabuje, generálny riaditeľ a člen predstavenstva Vladimír Padyšák nepodpísal nedávno zmluvy na nákup dovedna 36 nových vozidiel.

Korzár to zistil pri nazretí do zverejnených zmlúv s firmami SOR Libchavy a Solaris Bus and Coach, na ktorých chýba jeho podpis.

Také niečo sa doteraz ešte nestalo, čo nám potvrdil aj sám Padyšák.