Nový šéfarchitekt Košíc: Rieku treba začleniť do mesta, tím chcem posilniť o expertov

Radnica mu už hľadá služobný byt.

23. sep 2021 o 21:30 Jana Ogurčáková

Po rokoch majú Košice šéfarchitekta, ktorý vyšiel z medzinárodného konkurzu. Pochádza z Čiech, študoval v Nemecku, dlhodobo pôsobil v Holandsku. Ešte začiatkom roka bol hlavným architektom Karlových Varov, od októbra bude viesť tím architektov na košickej radnici. Petr Kropp v rozhovore hovorí aj o tom, aké zmeny chce urobiť a prečo treba posilniť tím mestských architektov.

S akou víziou prichádzate do Košíc? Ako ich vidíte očami cudzinca, urbanistu a architekta, ako ich možno obyvatelia v každodennosti nevidia?

- V prvom rade by tá vízia mala byť o tom, ako zvýšiť kvalitu života v meste. A to má mnoho rovín. Jednou je, že je tu bezpečné a zdravé prostredie, že tu je perspektíva pre ľudí, ktorí tu žijú. Každé mesto je postavené na svojich ľuďoch. Dôležité je si uvedomiť, že vy ste aj veľmi dôležité mesto pre Slovenskú republiku, ste druhé najväčšie mesto a ste na hranici Európskej únie, ste de facto vstupnou bránou. To sú obrovské možnosti, ktoré mesto ponúka, aby sa podľa toho nastavil koncept budúcnosti.

Štyri mesiace sa zaoberám Košicami, potrebujem najmä obyvateľov, ktorí nám, architektom, povedia, čo sa im v meste páči a čo nepáči a čo treba vylepšovať.

Ak sa zvýši komfort verejnej dopravy, tak možno znížime problém individuálnej dopravy. Je mnoho vecí, kde treba hľadať rovnováhu. Aj bytová výstavba je veľká výzva a takisto zaistiť dobrú kvalitu bývania. Je tiež potrebné nastaviť férový dialóg medzi súkromnou sférou, verejnou správou a obyvateľmi.

Máme v meste rieku, ktorá je inde benefitom, no prehliadame ju. Venovali ste sa počas konkurzu rozmeru, aby sa mesto viac sústredilo na Hornád?