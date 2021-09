Pre obnovu Slaneckej pošlú vodičov okolo Polianky. Trnka sľúbil, že tankodróm opravia

Obchádzka môže zhoršiť situáciu pri Panoráme.

24. sep 2021 o 21:30 Michal Lendel, Judita Čermáková

KOŠICE. Začiatok rozsiahlej rekonštrukcie cesty na Slaneckej ulici v Košiciach sa blíži. Hoci magistrát oficiálny termín verejnosti neoznámil, očakáva sa, že zhotoviteľ, ktorým je Dopravstav, prevezme stavenisko začiatkom októbra.

Dlho očakávaný projekt, ktorého cieľom je prebudovať jednu z najvyťaženejších ciest v Košiciach na štvorprúdovku, si vyžiada aj rozsiahle dopravné obmedzenia.

Realizácia stavby potrvá 24 mesiacov.

Na informácie reagoval Titl

Minulý týždeň priniesol Korzár vyjadrenie vedenia mesta k termínu začiatku prác a tiež k dopravným obmedzeniam. Tie sa dotknú tisícok ľudí, ktorí v okolí Slaneckej bývajú, pracujú alebo tade prechádzajú.

Primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) verejnosti termín neoznámil s tým, že chce počkať na ministerku Veroniku Remišovú (Za ľudí), ktorej rezort investícií a regionálneho rozvoja schválil Košiciam na tento projekt bezmála 17 miliónov z eurofondov.

Vedenie mesta nebolo konkrétnejšie ani v otázke dopravných obmedzení.

„Bude na to spracovaný samostatný materiál, kde to budeme vedieť presne odprezentovať aj s nejakým časovým sledom, aby sa obyvatelia vedeli pripraviť na to, ako budú jednotlivé práce nastavené a ako to bude celé prebiehať,“ povedal minulý týždeň riaditeľ magistrátu Marcel Čop.

Polaček doplnil, že s určitosťou nebude Slanecká uzavretá hermeticky.

Na článok na internete reagoval košický dopravný inžinier Pavel Titl, ktorý v diskusii pod textom zverejnil pracovnú verziu dopravných riešení počas prác.