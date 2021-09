V U. S. Steele sa dohodli. Zamestnanci budú zarábať v priemere o 60 eur viac

Vyriešili aj zmenu pracovného času.

24. sep 2021 o 13:34 SITA

KOŠICE. Odborári sa dohodli s vedením U. S. Steel Košice na dodatku ku kolektívnej zmluve, podpísať by ju mali v pondelok.

Potvrdil predseda Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Juraj Varga.

Spornou pri vyjednávaniach bola najmä otázka týždenného pracovného času zamestnancov.

„Týždenný pracovný čas bol taký neurologický bod nášho vyjednávania počas celej doby. Doteraz platilo takzvané pravidlo 2+3 a dohodli sme sa na úprave na 3+3. To znamená, ak je potrebné navýšiť týždenný pracovný čas, zamestnávateľ to po dobu troch mesiacov môže oznámiť prerokovaním a na ďalšie tri mesiace navýšenia je už potrebné naše schválenie,“ uviedol Varga.

Zamestnancom dvihnú mzdy

S účinnosťou od 1. septembra sa obe strany taktiež dohodli na raste tarifnej mzdy pre každého zamestnanca v priemere o 60 eur mesačne s tým, že minimálne mzda narastie o 50 eur.

„Čo sa týka osobného hodnotenia, tam je teraz na zamestnanca akumulovaných 40 eur a teraz to porastie k 1. októbru na 70 eur. K 1. októbru taktiež dostanú všetci zamestnanci za podpis kolektívnej zmluvy minimálne 100 eur, v priemere to bude 150 eur. To znamená, že je tam možnosť diferenciácie a ocenenia priamym nadriadeným,“ informoval Varga.

Vyšli aj do ulíc

„Pri vyjednávaní sme využili všetky legitímne prostriedky, ktoré dovoľuje zákon. To znamená, že sme nevyjednávali len za stolom, ale využili sme aj možnosť sa nahlas podporiť na ulici a to, čo sme dosiahli, si naši zamestnanci určite zaslúžia a verím, že to všetci ocenia,“ dodal Varga.

Odborári v spoločnosti U. S. Steel Košice vyhlásili 22. júna štrajkovú pohotovosť.

Od marca tohto roku sa totiž nedarilo zamestnávateľovi so zástupcami zamestnancov nájsť spoločnú reč pri vyjednávaní o obsahu mzdového dodatku k platnej kolektívnej zmluve.

Po piatich kolách rokovaní bol prizvaný na ďalšie konania sprostredkovateľ.

