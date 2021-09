Na Luniku IX si idú sami stavať domy, tehly už ktosi poškodil. Šéfka mimovládky: Boli to deti

Po dostavaní ich oplotia.

24. sep 2021 o 21:30 Kristián Sabo

Mimovládna organizácia ETP Slovensko začína na košickom sídlisku Lunik IX so stavbou komunitného domu, na ktorú nadviaže svojpomocná výstavba rodinných domov. Mali s ňou začať už v roku 2019, doteraz sa však bager do zeme nezahryzol. Šesť domčekov tak stále nestojí a kým budú, to potrvá zrejme ešte roky. Domy si majú rodiny stavať samy pod dohľadom odborníkov, podobne ako pred časom v Rankovciach v okrese Košice–okolie. Riaditeľka ETP Slovensko Veronika Poklembová v rozhovore pre Korzár však hovorí, že teraz je už výstavba na spadnutie a nič by ju ohroziť nemalo.

Skutočne už výstavba štartuje?

- V piatok sme symbolicky začali realizáciu projektu, ktorý sa niekoľko rokov pripravoval. Najprv začíname s výstavbou vzorového rodinného domu s komunitným centrom. Po vydaní stavebného povolenia čoskoro začne stavať svojpomocne prvá rodina stavebníkov. Verím, že všetko pôjde hladko, proces sa naplno rozbehne a nič nás neprekvapí.

Kedy začnú vybrané rodiny stavať?

- Keď dostanú stavebné povolenie. Po našej skúsenosti, keďže sme naň čakali dosť dlho, si nedovolím presne termín špecifikovať.

S výstavbou sa však malo začať už v roku 2019 a doteraz sa nič neudialo. Prečo?