Z politika je bežec, zmenil život, schudol 20 kíl. Dubéci ide na prvý maratón

V Bratislave veľa robil, v Košiciach behá.

1. okt 2021 o 22:00 Jana Ogurčáková

Pôsobil vo vrcholovej politike v Bratislave a roky pracoval 14 hodín denne. Po voľbách mu hrozilo vyhorenie a začal intenzívne behať. Hovorí, že behanie je úplne iné ako všetko ostatné v živote a to, že množstvo jeho rovesníkov behá, považuje za generačnú vec. Verejnosť ho môže poznať ako šéfa prezidentskej kampane Radoslava Procházku a dvakrát sa neúspešne uchádzal o poslanecký mandát v Národnej rade. Naposledy vlani z kandidátky koalície Progresívne Slovensko a Spolu, ktorá sa do parlamentu tesne nedostala. V súčasnosti pracuje v Košiciach ako komunikačný konzultant. S Košičanom Martinom Dubécim (Progresívne Slovensko), ktorý po návrate z hlavného do rodného mesta pôsobil päť mesiacov, do leta, aj na magistráte, sme sa rozprávali i o tom, že mladí ľudia zisťujú, že nestačí len pracovať. V nedeľu ide na svoj prvý maratón.

Veľmi sa nepodobáte na toho politika ešte z posledných parlamentných volieb vlani. Kedy ste začali behať?

- Po voľbách. Jednou z vecí, ako sa vysporiadať aj s volebným výsledkom a so všetkým, bolo aj začať sa o seba viac starať a dať sa nejako dokopy. Nebolo to cielené, že som chcel schudnúť alebo tak. Ten šport bol hlavne o duševnom zdraví a to celé je len príjemný vedľajší efekt. Nikdy to ale nebolo, že by som si povedal, koľko kíl potrebujem dať dole. Ono to išlo v zásade aj bez cieleného snaženia.

Pri vašej zmene a chudnutí ste riešili aj rozmer, ktorému sú ženy vystavené bežne, že ľudia komentovali a hodnotili vašu hmotnosť. Máte preto dnes väčšie pochopenie pre akúkoľvek formu bodyshamingu alebo hodnotenia postavy?