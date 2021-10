Košice ostávajú mestom hazardu. Poslanci jeho zákaz opäť zmarili, rozhodol hlas

Nechcú, aby sa preniesol na čierny trh.

1. okt 2021 o 22:00 Peter Jabrik

KOŠICE. O jediný hlas neprešiel na mestskom zastupiteľstve predložený zámer riešiť zákaz prevádzkovania niektorých hazardných hier na území mesta Košice.

Poslanci tak opäť zmarili už takmer rok trvajúcu snahu vedenia magistrátu naštartovať proces, vedúci k vydaniu všeobecne záväzného nariadenia o zákaze hazardu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Zastupiteľstvo Košíc o zákaze hazardu opäť nerozhodlo. Polaček kritizuje poslancov Čítajte

Od novembra minulého roka dáva už zákon takúto možnosť obciam aj bez predchádzajúcej petície obyvateľov.

Poslanci o tomto probléme aspoň diskutovali, na predošlých zasadnutiach na návrh niektorého z nich buď rovno odhlasovali stiahnutie bodu z rokovania, alebo jeho prerušenie.

Rozprava bola miestami búrlivá a emotívna. Vedeniu mesta sa ušlo i obviňovanie z farizejstva, lebo podľa kritikov sa zákazom iba v Košiciach problém gamblerstva nevyrieši, len sa hazard presunie tesne za ich hranice alebo sa bude naďalej prevádzkovať načierno či úplne legálne na sociálnych sieťach.

Djordjevič: Hráme sa na svätuškárov

„Voňajú vám peniaze z alkoholu, žrebov, rôznych súťaží a národnej lotérie? Tieto peniaze vám nesmrdia? Čo sa tu hráme na nejakých svätuškárov?“ pýtal sa poslanec Michal Djordjevič (nezávislý) námestníčky primátora Lucie Gurbáľovej (KDH), ktorá bola predkladateľkou tohto bodu rokovania.

Kritizoval tvrdohlavosť vedenia mesta, ktoré opäť predložilo tento materiál poslancom, hoci bol už štyrikrát odsunutý pre nezáujem o ňom rokovať.

„Chcú požiadať o stanoviská mestské časti. Ak by sa tým tie chceli zaoberať, tak už by stanoviská dávno poskytli. Mestské časti mali v roku 2019 daňový príjem z hazardu 1,5 milióna eur. Vy poviete: zrušme, ale nepoviete, ako dáte napríklad Starému Mestu vyše 400-tisíc za výpadok tohto príjmu. Stále si len prihrievate svoju polievočku, v tomto prípade polievočku svätej Alžbety,“ narážal Djordjevič na to, že Gurbáľová je iniciátorkou charitatívneho varenia rovnomennej polievky.

Podľa neho vo všetkých obciach na výpadovkách z Košíc budú strieľať šampanské, keď sa hazard v meste zruší, lebo do ich rozpočtov potom potečú státisíce na dani z hazardu.

„Týmto gamblerstvo nevyriešite, lebo sú tu virtuálne hry, online kasína a stávkové kancelárie. To by ste všetkým museli zobrať bankomatové karty, aby si nevytvorili konto,“ podotkol Djordjevič a spomenul aj to, že takéto prevádzky zamestnávajú nemálo ľudí, ktoré takto prídu o prácu.

Navrhuje venovať sa viac prevencii najmä na základných školách.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Košice chcú otvoriť diskusiu o zákaze hazardu na svojom území Čítajte

Oprášený materiál

Poslanec Miroslav Špak (nezávislý) doplnil, že tento problém treba riešiť na národnej, ale úplne najlepšie na celoeurópskej úrovni.

„Ale tieto hračky, že tu dostaneme zaprášený materiál, ktorý oprášite len pred zastupiteľstvom, ukážete tie isté veci, čiže sa nič nepohne, tak to už takto nehrajme.“

Špak si myslí, že po zákaze hazardu v meste sa netreba obávať čierneho trhu, lebo „hneď za značkou Košice postavia organizátori za chvíľu halu a budú sa tam hráči voziť trojeurovými taxíkmi".