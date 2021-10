Víťazom Medzinárodného maratónu mieru je favorizovaný Keňan Kerio

Sahajda to chcel zabaliť, nevzdal sa, skončil siedmy.

3. okt 2021 o 11:10 (aktualizované 3. okt 2021 o 11:58) Monika Almášiová, SITA

KOŠICE. 98. ročník Medzinárodného maratónu mieru (MMM) má svojho mužského víťaza.

Keňan Reuben Kerio zabehol 42 kilometrov za dve hodiny, sedem minút a sedemnásť sekúnd. Bol to tretí najlepší čas v histórii pretekov.

Druhý skončil Etiópčan Hiribo Shano Share (2:07:48) a po tretie miesto si dobehol ďalší Keňan Albert Kipkosgei Kangogo (2:07:52).

Skvelý traťový rekord sa zrodil v ženskej časti pretekov. Víťazná Etiópčanka Ayuntu Kumela Tadesseová dosiahla čas 2:24:35 hod. a približne o minútu a pol zlepšila ženské maximum na týchto pretekoch, o ktoré sa predvlani postarala jej

krajanka Sichala Kumeshiová (2:26:01).

Domáci bežci

Rolu domáceho favorita medzi mužmi zvládol Tibor Sahajda (2:22:02), ktorý obsadil celkové siedme miesto a pridal do zbierky ďalší titul slovenského šampióna v maratóne. Za Keriom zaostal o 14:44 min. Vlaňajší víťaz Marek Hladík (2.22:44) finišoval ôsmy s mankom 15:26 na víťazného Keňana.



Sahajda priznal, že sa v slnečnom počasí na košickej trati poriadne vytrápil.

"Bol to boj o život. "Desiatka" bola prepálená a už som vedel, že to bude trápenie, keďže viem, na čo mám. Keď sa človek necíti dobre v prvej polovici, je automaticky jasné, že druhá polovica bude horšia. Pichalo ma v boku, vytrápil som sa... Chcel som vyhrať aspoň slovenský titul. Vydal som zo seba maximum, viac som nemohol," povedal 30-ročný bežec pri mikrofóne RTVS.



Priznal, že v priebehu pretekov viackrát rozmýšľal, že odstúpi.

"Ani neviem, koľkokrát som to chcel vzdať. Taký je maratón, je to nevyspytateľná disciplína. Som však hrdý na to, že som slovenská jednotka, a som rád, že hlava vydržala až do cieľa a nevzdal som sa pred domácim publikom," dodal

Tibor Sahajda.

Maratón opäť vo veľkom

Štart hlavnej maratónskej disciplíny začal v nedeľu o 9.00 hod.

„Vlani sa maratón uskutočnil aj napriek veľkým problémom. Aj tentoraz s nimi zápasíme, no sú o čosi menšie,“ uviedol pre Sportnet riaditeľ MMM Branislav Koniar.

Pred rokom sa vydalo na alternatívnu maratónsku trať v Košiciach kvôli situácii s pandémiou iba 200 bežcov. Tento rok sa účastníci vrátili k známej trati a masovému charakteru podujatia.

Celkovo bežalo takmer 7000 účastníkov, ktorých popri trati povzbudzovali tisíce divákov.

