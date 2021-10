Domáca učiteľka: Deti sa nemusia učiť presne podľa osnov, nebudú to potrebovať

Domškolákov každým rokom pribúda.

9. okt 2021 o 21:25 Elena Danková

Už šiesty školský rok učí Katarína Ducárová z Krásnej svoje štyri deti doma. Terezka (13), Julianka (11), Maruška (8) a Hanka (5) sa do školského prostredia zaradia až na strednej škole. O radostiach a strastiach domškoláctva nám porozprávala Katka (40) s manželom Martinom (47).

Ako ste prišli na myšlienku domáceho vzdelávania?

Katka: Začalo sa to pri druhej dcére, ktorá veľmi ťažko znášala škôlku. Taký ten organizovaný čas, vydržať sedieť určitú dobu a sústrediť sa tak dlho ako učiteľky požadovali.

V škôlke nám hovorili, že to zvláda, ale to, čo tam musela držať v sebe, tu doma pustila von. Je prirodzené, že sa doma ventilovala, lebo tu je to prostredie, kde sú deti prijaté so všetkým. U nej to bolo veľmi silné a pre nás náročné. Riešili sme, čo ďalej, keď mala nastúpiť do školy. Povedali sme si, že keďže som vyštudovaná učiteľka prvého stupňa, vyskúšame to takto. Možno to pre ňu bude jednoduchšie. Ja predsa vidím, že keď je unavená, dáme si pauzu. V škole sa to tak nedá. Terezka mala ísť vtedy do tretej triedy, no tiež sa rozhodla, že ostane doma. Potom aj ostatné deti.

Neodhovárala vás rodina a známi od tohto kroku?

Katka: Najviac sa báli babky a dedkovia. Báli sa o mňa, aby toho na mňa nebolo veľa.

Povedali ste si niekedy, že mali pravdu?