Príbuzný Žigu je podozrivý, že dával úplatky policajným špičkám

Mali mu zabezpečiť, že nebude trestne stíhaný.

5. okt 2021 o 12:55 Katarína Gécziová, SITA

BRATISLAVA, KOŠICE. Obvinený Štefan Žiga, rodinný príslušník bývalého ministra hospodárstva Petra Žigu (predtým Smer, teraz Hlas), odovzdal podľa polície a prokuratúry úplatky vo výške 175-tisíc eur.

Tie údajne odovzdal od roku 2016 do roku 2020 bývalému šéfovi Národnej jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Bernardovi Slobodníkovi, ale aj bývalému šéfovi Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovítovi Makóovi.

Vyplýva to z uznesenia Špecializovaného trestného súdu o vzatí obvineného do väzby.

Sudca pre prípravné konanie Ján Hrubala umiestnil 25. septembra Štefana Žigu do Ústavu na výkon väzby Košice z kolúznych a preventívnych dôvodov. Obvinený je pre pokračovací zločin podplácania.

Najmä blízko Vianoc

Polícia dáva Štefovi Žigovi za vinu, že Bernardovi Slobodníkovi odovzdával úplatky predovšetkým za to, že obvinený nebude trestne stíhaný.

Slobodník úplatky odovzdával aj ďalším príslušníkom NAKA.

Úplatky mali Štefanovi Žigovi zabezpečiť aj aktuálne informácie o trestných konaniach, ktoré sa týkali jeho osoby alebo jemu blízkych osôb a obchodných spoločností, ktoré boli a mohli byť podozrivé z páchania ekonomickej (najmä daňovej) trestnej činnosti, prípadne aby zabezpečil aj ďalšie neoprávnené výhody a úľavy v trestnom konaní.

„V priebehu rokov 2016 až 2020 v pravidelných intervaloch, minimálne dvakrát do roka, najmä v období Vianoc, odovzdával finančnú hotovosť v rozmedzí od 3-tisíc až do 7-tisíc eur a to najmä v obálke, ktorá mala byť určená pre príslušníkov NAKA, ktorí mali dosah na prípad, pričom takýmto spôsobom mu odovzdal celkovo sumu minimálne vo výške 35 000 eur,“ uvádza sa v uznesení.

Ľudovítovi Makóovi údajne obvinený v roku 2018 v bratislavskej reštaurácii odovzdal v obálke úplatok 70-tisíc eur „za to, že bude z titulu svojej funkcie nápomocný z pohľadu problematiky a kompetencií Finančnej správy v prípade daňových prípadov, ktoré sa mali týkať potravinových reťazcov s cukrovinkami,“ konštatuje uznesenie s tým, že Štefan Žiga odovzdal úplatky v celkovej výške minimálne 175-tisíc eur.

Kolúzna väzba

Sudca Ján Hrubala v uznesení zhodnotil, že doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutky, pre ktoré bolo začaté trestné stíhanie a vznesené obvinenie, mali byť spáchané a existuje dostatočný odôvodnený predpoklad, že týchto skutkov sa obvinený dopustil.

Svedecké výpovede sú podľa sudcu v obsahovej zhode, vzájomne sa prelínajú a podporujú.

Obvinený vo svojej výpovedi popiera spáchanie skutkov, ktoré sú mu kladené za vinu.

Hrubala doplnil, že dôvodnosť kolúznej väzby u obvineného je daná samotným charakterom stíhanej trestnej činnosti.

„U obvineného je riziko z jeho kolúzneho správania sa umocnené tým, že už samotná trestná činnosť, ktorá sa mu v tomto štádiu konania klade za vinu, má jasne kolúzny charakter. To znamená, že ide o takú činnosť, ktorej podstatou malo byť ovplyvnenie trestného konania, v rámci ktorého obvinený vystupoval ako podozrivý,“ vysvetlil sudca s tým, že obvinený má aj množstvo osobných kontaktov na bývalých, ale najmä i na súčasných príslušníkov NAKA.

Pokračoval, že je preto vysoko pravdepodobné, že ponechaním Štefana Žigu na slobode by došlo z jeho strany k mareniu vyšetrovania.

Sudca si tiež myslel, že najmä početnosť skutkov, ktoré sú Štefanovi Žigovi kladené za vinu, odôvodňujú u obvineného obavu, že bude pokračovať v trestnej činnosti.

Štefan Žiga je syn poslancovho bratranca.

Obvinený z korupcie je aj bývalý minister Peter Žiga, stíhajú ho však na slobode.