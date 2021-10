Orgány nemocnice sú ukryté v podzemí. Rozprestierajú sa pod ňou katakomby

Mobilný signál ani GPS tam nechytíte.

16. okt 2021 o 22:15 Kristián Sabo

KOŠICE. Podzemie Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach na Triede SNP je miestom, kde sa hocikto nedostane.

Pokiaľ nevie, kde je vchod a vstúpi doň doslova načierno. Je to však nebezpečné a tmavé katakomby ukrývajú mnoho nástrah a tajomstiev.

Podľa Košičana Ladislava ide o spletitú sieť chodbičiek a miestností, ktoré doslova nemajú konca-kraja.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Cétečko a lôžka. Roky prázdny nemocničný dom duchov je plný vecí Čítajte

Miesto vstupu neprezradí

Bez potrebnej výbavy, hlavne kvalitnej baterky a záložnej baterky je putovanie podzemnými chodbami život ohrozujúce.

„Boli sme tam nedávno, do podzemia sme išli traja. Zaujímam sa o urbex, čo je hobby, ktoré ukrýva celý rad nebezpečenstiev. V podstate skúmame tajomné priestory šácht, tunelov či nemocníc. Je to adrenalínová záležitosť, ktorá nie je pre každého. Bol som zvedavý, ako to tam vyzerá,“ vraví Laco.

Do podzemia nemocnice sa vybral s priateľmi, kde sa však nachádza vstup, nechce presne špecifikovať.

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť