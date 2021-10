Časť kliniky úrazovej chirurgie UNLP je stále mimo prevádzky

Rekonštrukcia po júnovom požiari sa iba začne.

6. okt 2021 o 14:30 TASR

KOŠICE. Časť kliniky úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice na Rastislavovej ulici je po júnovom požiari v budove urgentného príjmu naďalej mimo prevádzky.

Potvrdila to hovorkyňa nemocnice Monika Krišková s tým, že kompletná oprava si vyžiada ešte niekoľko mesiacov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„V tomto čase prechádza sanačnými prácami, na ktoré nadväzujú rekonštrukčné práce a obnova poškodených častí,“ povedala s tým, že ide o malú časť požiarom najviac postihnutej klinky na prvom poschodí.

Podľa nemocnice všetky škody, aj prípadné skryté nedostatky či technické problémy odhalia sanačné práce.

„Konečný rozsah a kalkulácia škôd budú známe po uvedení priestorov do pôvodného stavu,“ doplnila Krišková.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Horela košická nemocnica, evakuovali 60 pacientov, prišiel premiér Heger Čítajte

Fungovanie nemocnice

Tvrdí, že situácia po požiari neovplyvňuje liečbu či hospitalizáciu pacientov samotnej kliniky a nijako neovplyvňuje ani hospitalizáciu a liečbu pacientov s ochorením covid-19.

„Len čo to bolo možné - už krátko po požiari - uviedli sme do prevádzky urgentný príjem na Rastislavovej ulici. Všetky medicínske pracoviská, ktoré boli počas požiaru evakuované, sa až na jedno vrátili do pôvodného režimu. V plnej riadnej prevádzke je oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, kde ležia kriticky chorí pacienti napojení na umelú pľúcnu ventiláciu,“ povedala.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Požiar v UNLP vzplanul v miestnosti, kde sa maľovalo. Predbežná škoda je pol milióna Čítajte

Požiar vypukol 17. júna na septickom oddelení kliniky úrazovej chirurgie a dočasne odstavil z prevádzky celý šesťposchodový objekt vrátane heliportu.

Z dôvodu zadymenia museli evakuovať desiatky pacientov. Podľa vtedajších odhadov vedenia UNLP došlo v dôsledku požiaru ku škode vo výške okolo pol milióna eur.