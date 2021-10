Opraviť musíme 150 mostov, ale eurofondy stačia len na dva, kritizuje Trnka

Aj prešovská župa žiada pomoc štátu.

8. okt 2021 o 21:30 Kristián Sabo

Tak dopadol most pri Kysaku. Zavreli ho a samovoľne sa zrútil. (Zdroj: TASR)

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Štát dáva župám možnosť uchádzať sa o európske finančné zdroje a pokryť nimi rekonštrukcie mostov.

Tie sú v katastrofálnom stave, hlavne na východnom Slovensku.

Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) Slovenskej republiky nedávno po svojej kontrole skonštatoval, že terajší systém opravy mostov je nastavený neúčinne.

Financovanie kritizujú kontrolóri aj župan

V správe z kontroly kladie NKÚ dôraz na nedostatočné financovanie, ktoré si musia župy riešiť z vlastných zdrojov, úverov a prípadných výziev z operačných programov Európskej únie.

Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka (nezávislý) kritizuje politiku štátu v súvislosti s finančnou pomocou pri rekonštrukciách mostov.

„Zdedili sme mosty v najhoršom stave na Slovensku. Štát však nedáva dostatočné možnosti župám starať sa o ne. Financovanie je poddimenzované,“ vysvetľuje Trnka.

O probléme hovoril aj ministrovi dopravy Andrejovi Doležalovi (nominant Sme rodina).

Ten sa podľa župana vyhováral na ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO).

„Ak máme zo zákona danú starostlivosť a peňazí nie je dosť, my ich nevieme zohnať. Okrem nejakého úveru, aj ten však treba splácať. Štát nám sľúbil, že pomôže. Vlani sme dostali 20 miliónov. Mala to byť dotácia, ale nakoniec to je úver,“ hovorí župan.

Ministerstvo: Trnka nech si robí poznámky

Na tieto skutočnosti a pomoc pre kraje sme sa opýtali ministerstiev financií, dopravy aj rezortu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.