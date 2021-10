Koľko stojí vodíkové auto na Expo Dubaj? Nechcem vystrašiť ľudí, vraví autor

Ešte nejazdilo, no bude, sľubuje Živčák.

12. okt 2021 o 21:25 Lenka Haniková, Judita Čermáková

Prototyp slovenského vodíkového auta predstavil na svetovej výstave Expo Dubaj 2020 na začiatku októbra minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Futuristický luxusný športiak patrí do stálej expozície, ktorá bude v Spojených arabských emirátoch do konca marca 2022. Slovensko tam predstavilo aj autobus s vodíkovým pohonom, ktorý podobne ako auto vyvíjala Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach (TUKE).

Aj keď slovenské vodíkové auto nemá najazdený ani kilometer, je vraj funkčné, na jar budúceho roka ho čaká „okružná jazda“ po Slovensku a na cestách má ľuďom ukázať inovatívnosť. „Je to dvojmiestne auto, absolútny luxus. Nechceli sme ukazovať krabicu, ale zhmotniť všetku inovatívnosť a poznanie. Nevytvárali sme auto len pre Slovenskú republiku, ale pre celý svet,“ vysvetľuje v rozhovore Korzára dekan Strojníckej fakulty TUKE Jozef Živčák, pod ktorého gesciou boli predstavené slovenské projekty na Expo v Dubaji.

V rozhovore sa okrem iného dočítate: - čo má minister Sulík spoločné s naším vodíkovým autom v Dubaji - ako dlho trval vývoj technológií a samotných vodíkových vozidiel - čím sú výnimočné ich kapoty a koho pripomínajú kontúry auta - koľko stáli vodíkové zásobníky a koľko má stáť celé vodíkové auto - do akého dopravného prostriedku ešte dajú vodíkové technológie - ako by chcel vodíkový pohon v Košickom kraji využiť župan Trnka - či vodíkové auto v Dubaji vie naozaj jazdiť a čo s ním bude po Expo - ako sa môže dopĺňať elektromobilita s vodíkovými technológiami - v ktorej obci východného Slovenska je nabíjačka na elektromobil - kedy môžu na Slovensku jazdiť autobusy s vodíkovým pohonom

Ako ste sa podieľali na vývoji prototypu vodíkového auta, ktoré predstavil minister hospodárstva Richard Sulík pred niekoľkými dňami na výstave Expo v Dubaji?

- Celý svet žije inováciami a momentálne je z hľadiska alternatívnych zdrojov energie vodík vysoko frekventovaný. Na strojníckej fakulte sa už 15 rokov zaoberáme vodíkovými technológiami, nebola to teda len trendová záležitosť. Patentom je náš vynález uskladnenia vodíka do metalhydridových zliatin.

Tento patent predstavujeme v najexponovanejšom čase pandémie, no ja hovorím, že odklad Expo Dubaj 2020 bol aj dobrým krokom, pretože sme mali minimálne rok na to, aby sme dotiahli technológie do takého štádia, aby sme ich mohli reprezentovať na medzinárodnej výstave. Hovorí sa, že Expo je v istých momentoch viac ako olympiáda a je tam celý technický svet.

Následne sme mali aj druhé šťastie, že podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík nám uveril. Zúčastnil sa jedného seminára na strojníckej fakulte a vodíkové technológie ho veľmi zaujali. Pri vývoji autobusu sme pokračovali v spolupráci s firmou Rošero v Spišskej Novej Vsi, ktorá trvala už niekoľko rokov pred Dubajom. S firmou Matador Group sme spravili športové auto.

Ako ste to celé financovali? Mali ste aj nejaký grant z ministerstva hospodárstva?

- Nie, granty z ministerstva hospodárstva neboli. Zo začiatku sme vývoj financovali z rozpočtu strojníckej fakulty, kde bol podporený aj peniazmi zo štátu. Pri obidvoch segmentoch prebehlo legálne verejné obstarávanie, kde sme vysúťažili príslušné firmy a partnerov. Samozrejme, že TUKE by taký projekt neutiahla zo svojho rozpočtu.

Ako dlho trvalo, kým bolo možné predstaviť auto v Dubaji?

- Myšlienkou vodíkových technológií sme sa zaoberali 15 rokov, čo je dobrý čas na to, aby sme mohli výsledky aplikovať v zariadení. Celý vývoj je založený na dlhodobých vzťahoch s dvoma spomínanými firmami. Intenzívne sme na výrobe auta aj autobusu pracovali takmer dva roky. Treba spomenúť, že vodíkové technológie, ktoré sú v obdivoch zariadeniach, sú transparentné.

Ako to myslíte?

- Kapoty autobusu alebo auta sú priesvitné, aby ľudia videli, ako vodíkový pohon vyzerá. Parametrizácia musela byť zároveň prispôsobená či už v autobuse alebo v aute. Obidve zariadenia sme robili s tým, že ideme do Dubaja. Je to tretí svet. Poznáme ich filozofiu, naturel. Aj preto sme auto urobili na princípe biomimetiky, teda z biologického sveta sme preniesli funkcie a ekvivalenty do technologickej realizácie.

Keď na to auto pozriete, vidíte, že má kontúry atléta. Išli sme po tom, čo sa bude Dubaju páčiť a čo padne do oka. To isté sme urobili s autobusom. Zároveň sú obidva výrobky čisto slovenské. Samozrejme sme nakupovali v zahraničí napríklad palivové články, ktoré sa vyrábajú len komerčne a sú firmy orientované len na konkrétne výrobky.

Prečo ste zvolili dizajn športového auta a nie limuzínu alebo mestské auto?

- Chápem, čo tým myslíte, je to dvojmiestne auto, absolútny luxus. Ale my ideme na Expo. Nechceli sme ukazovať krabicu, ale zhmotniť všetku inovatívnosť a poznanie. Nevytvárali sme auto len pre Slovenskú republiku, ale celý svet.

Keď neberieme do úvahy Expo Dubaj, môžu jazdiť bežné autá na vodíkový pohon?

- Určite. Teraz ideme montovať vodíkové technológie do malotraktora, ktorý je indickej výroby. Má indického majiteľa, fabrika je v Poľsku. Indický partner to veľmi ocenil, pretože na univerzite máme indických študentov.

Prototyp slovenského vodíkového auta je dvojmiestny športiak. Pod príspevkom ministra Sulíka na facebooku, kde auto odhaľoval, sa ho ľudia pýtali, či nie je malé a či do neho nie je privysoký.