Bezdomovkyňu zavraždil v Borovicovom háji. Košičan skončil na psychiatrii

Vymenil väzbu za liečebný ústav.

12. okt 2021 o 21:25 Róbert Bejda

Eskorta odvádza Petra W. do liečebne v Plešivci. (Zdroj: Róbert Bejda)

KOŠICE. V opustenom objekte bývalých vodární, v Borovicovom háji nad Popradskou ulicou v Košiciach, sa vlani v januári našlo ženské telo bez známok života. Polícia zistila, že ide o 31-ročnú košickú bezdomovkyňu Zuzanu G., ktorá zomrela násilnou smrťou.

Páchateľa sa polícii podarilo vypátrať až po ôsmich mesiacoch. Z obzvlášť závažného zločinu vraždy vlani v septembri obvinila 41-ročného Petra W.

Košičan, ktorý je tiež bezdomovcom, putoval do väzby. Strávil v nej 10 mesiacov, no po skončení vyšetrovania sa nepostavil pred súd. Znalecké skúmanie jeho duševného stavu vyústilo do výmeny väzenskej cely za nemocničnú.

V utorok o mieste jeho trvalejšieho pobytu rozhodol Okresný súd Košice II.

Polial ju olejom a zapálil ho

Podľa znenia obvinenia Peter najprv Zuzanu polial motorovým olejom, ktorý podpálil. Po zistení, že olej nehorí, vybral rezný kotúč z krájača na chlieb, na ktorom bola rukoväť, a týmto kotúčom Zuzanu sekal do rôznych častí tela asi 20-krát, najmä do hlavy, krku, chrbta a rúk.

Hoci sa žena bránila, Peter bol silnejší a spôsobil jej početné zranenia. Po čine Zuzanu zhodil do spodných priestorov objektu, kde na následky zranení, krvácania a šoku po úraze zomrela.

Polícia na prípade intenzívne pracovala. Preverila množstvo podozrivých osôb a prezrela viaceré kamerové záznamy. Napokon z vraždy obvinila Petra, ktorý sa k činu priznal.

Vraždil v podmienke

Následné vyšetrovanie odhalilo, že obvinený trpí paranoidnou schizofréniou a už sa opakovane liečil na psychiatrii. A to nielen v minulosti, ale aj krátko po skutku tam strávil približne mesiac.

Podľa informácií z polície má Košičan už deväť záznamov v registri trestov, väčšinou za majetkovú trestnú činnosť. Naposledy dostal v máji 2019 štvormesačné väzenie za krádež.

Z výkonu trestu bol podmienečne prepustený so skúšobnou dobou do októbra 2020. Z toho vyplýva, že vraždy sa dopustil v podmienke.

Aj preto ho súd vzal do väzby. Dôvodom bola obava, že ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu či trestu. A druhým obava z pokračovania v trestnej činnosti.

Hrozilo mu 15 až 20 rokov väzenia.

Znalci: Bol nepríčetný

O ďalšom osude bezdomovca rozhodli znalci a následne prokuratúra.