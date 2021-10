Od júna hľadá do sociálnych zariadení sestry. Keď im povie výšku platu, odídu

Čakali slobodu, no zas prišli opatrenia.

16. okt 2021 o 22:15 Monika Almášiová

Klienti domovov sociálnych služieb verili, že očkovanie im prinesie vytúženú slobodu. Len ťažko sa zmierujú so silnejúcou treťou vlnou, ktorá opäť zatvára dvere zariadení pred vonkajším svetom. Aj Vojtech Hintoš, riaditeľ Via Lux v Košiciach - Barci a zároveň poverený riaditeľ zariadenia Arcus na Skladnej ulici potvrdzuje, že zaočkovaní klienti sú znechutení. A to sa aktuálne rozbieha očkovanie treťou dávkou, no nie každý sa dal presvedčiť na tú prvú. V Arcuse, kde na začiatku roka zomrelo na covid 40 klientov a nakazili sa desiatky ďalších ľudí, je práve medzi zamestnancami zaočkovanosť len 60 percent. Riaditeľ v rozhovore uvažuje, ako ich motivovať, no zároveň dodáva, že za plat, ktorý im môže ponúknuť, túto prácu odmietnu mnohí.

V týchto dňoch sa má začať s podávaním tretej dávky vakcíny proti covid-19, prednosť majú zariadenia sociálnych služieb. Košický samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom zariadenia Via Lux v Barci už niekoľkokrát ohlasoval, že očkovanie je na spadnutie a stále nič.

- Prvé očkovanie sa vo Via Lux uskutočnilo ako pilotný projekt, preto by sme aj teraz mali byť na rade hneď na začiatku. V priebehu uplynulého týždňa prišlo usmernenie z ministerstva, že je potrebné o tretiu dávku oficiálne žiadať. V stredu a vo štvrtok sme spracovávali zoznamy. Vo Via Luxe je 181 prijímateľov, ktorí sa chcú dať zaočkovať treťou dávkou a 47 zamestnancov. V piatok sme zoznamy odoslali na ministerstvo (ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, pozn. red). To má kontaktovať ministerstvo zdravotníctva, ktoré vyčlení vakcíny pre vyšší územný celok a ten vakcíny prostredníctvom svojej mobilnej očkovacej služby príde k nám podať. Je to trošku zložité. Čo sa týka Arcusu, tu bolo očkovanie prvou dávkou v apríli, začiatkom mája bola podaná druhá dávka. Bolo to o niečo neskôr, museli sme počkať, kým sa utíši pandémia. Očkovanie treťou dávkou tu teda očakávam najskôr v novembri.

Zoznam záujemcov o očkovanie vo Via Luxe je už hotový, ten v Arcuse práve vzniká. Dá sa už vyhodnotiť, či majú klienti a zamestnanci záujem o podanie tretej dávky?

- Cez víkend som sledoval v televízii reláciu, kde zaznela informácia, že je o tretiu dávku menší záujem. My sme v Barci nepostrehli, že by bol záujem nižší. Z 250 klientov máme 181 záujemcov, ktorý chcú tretiu dávku. Druhú dávku z nich dostalo 240 ľudí. Čo sa týka zamestnancov, dve dávky dostalo 133 ľudí zo 150, je to 85-percentná zaočkovanosť.

V Arcuse na Skladnej ulici bolo na začiatku roka množstvo nakazených, 40 klientov zomrelo. Ako sa k vakcínam postavili tam?

