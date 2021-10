Adopcia chodníkov sa v Košiciach osvedčila, dobrovoľníci dostanú vyššiu odmenu

O projekt sa zaujíma aj Prešov.

13. okt 2021 o 10:56 SITA

KOŠICE. Po minuloročnom úspechu pilotného projektu Adoptuj si svoj chodník spúšťa mesto Košice od 20. októbra jeho ďalšie pokračovanie. Od budúcej stredy bude opätovne možné zaregistrovať sa do mobilnej aplikácie Zimná údržba a adoptovať si jeden zo 700 chodníkov.

Na tlačovej konferencii o tom informoval primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý).

S pomocou aplikácie si môže každý Košičan alebo človek tu žijúci adoptovať chodník a zapojiť sa v zimných mesiacoch do ručného odpratávania snehu a ľadu. Jednotlivé úseky majú zväčša od 47 do 53 metrov štvorcových a ich dĺžka dosahuje 30 - 35 metrov.

"Kým v minulosti bola celá zimná údržba jednou z najdiskutovanejších tém v Košiciach, teraz sa to úplne zmenilo. Jej kvalitu sme posunuli na vyššiu úroveň ako doteraz. Som rád, že po prijatých zmenách a zapojení sa obyvateľov do tohto, na slovenské pomery jedinečnému projektu, sme až na pár drobností nezaznamenali sťažnosti na to, ako vyzerajú košické ulice v zime," uviedol Polaček.

Záujem o projekt má aj Prešov

Ako ďalej primátor dodal, uplynulú zimnú sezónu si občania adoptovali vyše 90 percent z ponúkaných 600 chodníkov, teraz predpokladá ešte vyšší záujem. Ak by si rovnaké služby na vyčistenie 40 kilometrov chodníkov počas minulej sezóny objednali napríklad v spoločnosti Kosit, vyšlo by to mesto na viac ako 500-tisíc eur.

Finančná úspora tak podľa neho presiahla sumu štvrť milióna eur. O projekt adopcie chodníkov sa už zaujímalo združenie Smart cities, viacero samospráv zo ZMOS vrátane susedného Prešova.

Na udržiavanie chodníka poskytne mesto každému záujemcovi štyri 25-kilogramové vrecia s posypovým materiálom a základné technické zabezpečenie - metlu, lopatu, odhŕňač, ďalšie náradie si už každý zaregistrovaný užívateľ aplikácie zaobstará vo vlastnej réžii.

Tristo eur za sezónu

Na adopciu je v meste zatiaľ určených 700 chodníkov, čo je oproti minulej sezóne nárast o takmer 17 percent. Počet chodníkov sa ešte do začiatku zimy môže zvýšiť, v súčasnosti ešte prebiehajú rokovania o ďalších úsekoch vhodných na zaradenie do projektu.

Odmenou za pracovnú pohotovosť pre všetkých tých, ktorí si adoptovali a čistili chodníky aj v uplynulej sezóne, bude zvýšený paušál z minuloročných 180 eur na súčasných 220 eur.

Novozaregistrovaní dobrovoľníci dostanú 200-eurový paušál. Všetci dobrovoľníci zároveň dostanú za každé vyčistenie chodníka od snehu alebo ľadu po 5 eur. Celková finančná odmena za zapojenie sa do zimnej údržby by sa tak mala pohybovať na úrovni okolo 300 eur.

