Pred súdom v Košiciach protestovali jeho zamestnanci. Odmietajú Kolíkovej súdnu mapu

Kritické hlasy znejú aj z Prešova.

13. okt 2021 o 12:01 (aktualizované 13. okt 2021 o 13:36) TASR, SITA

KOŠICE. Protesty proti podobe novej súdnej mapy sa v stredu dopoludnia konali vo viacerých mestách Slovenska. Bolo to tak aj pred sídlom Krajského súdu (KS) v Košiciach.

Viac ako sto jeho zamestnancov protestovalo proti plánovanému rušeniu tohto súdu, ktorý by mal po novom nahradiť KS v Prešove.

Protestujúci niesli transparenty s nápismi ako „Stop súdnej mape“, „Reforma súdnej mapy = deforma súdnictva“ či „Nepresvedčili ste nás, pani ministerka“.

Na rušenie fungujúceho a vybaveného súdu v Košiciach nevidia racionálny dôvod, presťahovanie do Prešova by navyše podľa nich znamenalo problém pre dochádzanie pracovníkov aj účastníkov konaní z Košického kraja.

Rešpektujú, ale majú výhrady

Protest zorganizovala odborová organizácia pracovníkov justície pri krajskom súde.

„My rešpektujeme to, že súdnu mapu treba nejakým spôsobom prekresliť, ale nemyslíme si, že je vhodné rušiť to, čo je momentálne fungujúce, efektívne, dostupné a mimoriadne dobre materiálne a personálne zabezpečené. Presťahovať veľký súd so 143 zamestnancami a 56 sudcami z priestorov, ktoré sú vybavené a postavené špeciálne pre fungovanie súdov, do priestorov, kde pracuje momentálne 40 sudcov a tie priestory sú veľmi stiesnené, sa nám zdá veľmi nelogické,“ uviedla hovorkyňa KS v Košiciach Anna Pančurová.

Zamestnanci si uplatnili hromadné pripomienky k príslušným návrhom zákonov.

Sudcovia hovoria o politike

K odkazu protestného zhromaždenia sa vo vyhlásení pripojili aj sudcovia v obvode košického krajského súdu.

„Navrhovanú zmenu sídel a obvodov nepovažujeme za reformný krok, ale za politický zásah bez akejkoľvek spoločenskej potreby a verejnosti prospešného efektu,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré na proteste hovorkyňa prečítala.

Ozvali sa aj z Prešova

Hromadné pripomienky k návrhu súdnej mapy si uplatnili aj zamestnanci KS v Prešove a okresných súdov v jeho pôsobnosti.

„Pozorne sledujeme prebiehajúci legislatívny proces pripravovaného usporiadania slovenského justičného systému a snažíme sa na podklade predložených návrhov analyzovať dopad pripravovaných vážnych zmien na prácu sudcov a zamestnancov justície a tiež možné dôsledky na oprávnený záujem občanov v regióne i vzhľadom na to, že najviac sa znižovanie počtu dotýka súdov v Prešovskom kraji,“ uviedla hovorkyňa KS v Prešove a okresných súdov v jeho pôsobnosti Ivana Petrufová.

Ďalší postup sa bude podľa nej odvíjať od výsledkov stretnutí s predstaviteľmi Ministerstva spravodlivosti (MS) SR.

„Spontánne podporné zhromaždenia základných organizácií Odborového zväzu justície v SR jednotlivých súdov na podporu zástupcov súdov, zúčastňujúcich sa rozporového konania na pôde Ministerstva spravodlivosti SR, vnímame ako jednu z možností,“ konštatovala.

Nová súdna mapa

Návrh novej súdnej mapy navrhuje vytvoriť 30 obvodov prvostupňových súdov vrátane dvoch mestských súdov v Bratislave a v Košiciach (namiesto doterajšej siete 54 obvodov okresných súdov) a troch obvodov odvolacích súdov (namiesto doterajších ôsmich obvodov krajských súdov).

Sídla všeobecných odvolacích súdov by sa mali zriadiť v sídlach doterajších krajských súdov - v Prešove pre Východoslovenský obvod, v Banskej Bystrici pre Stredoslovenský obvod a v Trnave pre Západoslovenský obvod.

Ministerstvo ráta aj so zriadením dočasných detašovaných pracovísk súdov.