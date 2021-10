V okolí Košíc budú cez víkend uzavreté cesty, koná sa Rally Košice

Pozrite si mapku s vyznačenými úsekmi.

13. okt 2021 o 14:53 (aktualizované 15. okt 2021 o 13:46) SITA

KOŠICE. Polícia upozorňuje vodičov na víkendové uzávierky ciest, dôvodom je 47. ročník Rally Košice.

Ako na sociálnej sieti uviedla košická krajská polícia, v sobotu 16. októbra medzi 12.45 a 19.00 hod. uzatvoria cestu medzi obcami Rankovce – Herľany a cesta v úseku Herľany – Banské, a od 14.00 do 20.00 hod. aj cestu v úseku Regeta – Slančík.

V nedeľu 17. októbra bude v čase od 7.30 do 14.00 hod. uzavretá cesta číslo II/547 od Baránku po odbočku k obci Košická Belá a obecná cesta v úseku Baránok - Horný Bankov.

Uzavretá bude tiež účelová cesta vedúca popri priehrade Ružín smerom na Malú Lodinu, a to od mosta za Košickou Belou po priehradný múr, a od 8.30 do 14.30 hod. cesta III/3354 v úseku priehradný múr po odbočku do chatovej oblasti pred Malou Lodinou.

Zmeny v hromadnej doprave

Dopravný podnik mesta Košice upozorňuje na zmenu v MHD počas podujatia Rally Košice, informovala hovorkyňa Vladimíra Petrušová.



Autobusová linka číslo 14 bude v nedeľu v čase od 08.00 do 14.00 premávať iba v úseku Železničná zastávka Ťahanovce - Vodárenská - Havlíčkova - Čermeľ a späť.

Posledný spoj z Havlíčkovej na Horný Bankov bude vykonaný o 07.29, posledný spoj z Horného Bankova o 07.56, prvý spoj na Horný Bankov zo Železničnej zastávka Ťahanovce o 13.52.

Spoj na Jahodnú a späť bude o 10:26 z Vodárenskej.