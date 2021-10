Kerekes zabojuje o Oscara. Kvôli Cenzorke strávil roky v ukrajinskom väzení

Film ocenený v Benátkach uviedol doma.

14. okt 2021 o 13:40 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Režisér, scenárista a producent Peter Kerekes má na konte prvý hraný film.

V predpremiére ho spolu s ostatnými členmi štábu predstavili v domácich Košiciach, kde má stabilnú fanúšikovskú základňu.

Kino Úsmev s kapacitou 300 miest bolo v utorok večer plné.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Neveselý príbeh z Odesy

Uplynulých šesť rokov strávil filmový štáb vo väzeniach na Ukrajine.

„Tá cesta bola veľmi dlhá, my sme pôvodne chceli dokumentárny film o cenzorkách a cenzoroch a jeden z motívov bola aj cenzúra vo väzení," vysvetľuje filmár.

Začali robiť rešerše na Ukrajine a prešli 12 väzníc.

„Ako v jednej z posledných sme sa zastavili vo väznici číslo 74 v Odese, kde sme našli Irinu. Pracuje vo väznici, ktorá bola aj pre matky s deťmi. Zdalo sa nám to ako taký zaujímavý a silný motív, že keď sme to videli, rozhodli sme sa, že ten film pretransformujeme. Zároveň sme si uvedomili, že tie emócie a príbeh nedokážeme zachytiť ako dokumentárny film, a tak došlo k rozhodnutiu urobiť to ako hraný film.“

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Renomovaný dokumentarista nakrúca prvý hraný film vo väznici Čítajte

Prvýkrát boli v Odese na obhliadkach vo väzení v máji 2015, o rok padla prvá klapka.

„Posledná klapka bola tesne pred koronou v marci 2020. Potom sme priebežne strihali, šesť rokov sme mentálne strávili vo väzení.“

Za kamerou stál Martin Kollar, na scenári spolupracoval Kerekes s Ivanom Ostrochovským.

Prestížne festivalové ocenenie

Svetovú premiéru mala Cenzorka počas minulého mesiaca na filmovom festivale v Benátkach, kde si jej tvorcovia prebrali Cenu za najlepší scenár.

Ocenenie z Benátok získal slovenský film po prvý raz v histórii modernej slovenskej kinematografie.

Kerekes vysvetľuje, že na začiatku bol rozsiahly rešerš a mnohé rozhovory so ženami z väznice.

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť