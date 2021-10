Cyklocesty, bývanie, platy. Košice urobili veľký prieskum, čo ľudí trápi aj teší

Mesto plánuje zvýhodniť MHD na úkor áut.

23. okt 2021 o 21:20 Jana Ogurčáková, Judita Čermáková

Košice si stanovujú ciele, akým smerom by sa mali vyvíjať a meniť do roku 2027. (Zdroj: FB J. Polaček)

KOŠICE. O 450 eur nižšia priemerná mzda ako v Bratislave, na druhej strane 13-násobne viac znečistené ovzdušie.

Tretina obyvateľov je vystavená nadmernému hluku. Počet cestujúcich verejnou dopravou stagnuje, výrazne rastie podiel individuálnej dopravy.

Košice majú silnú kultúrnu scénu, no v siedmich mestských častiach nie je žiadna kultúrna inštitúcia.

Magistrát ako druhý najväčší zamestnávateľ v meste je služobne prestarnutý, využívanie digitálnych služieb v kontakte s mestom je minimálne.

Plán na ďalších päť rokov

Aj to sú aktuálne dáta k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košíc na roky 2022-2027.

Pripravovaný materiál určí budúcnosť mesta a jeho okolia v kľúčových oblastiach života, ako sú životné prostredie, mobilita, sociálne služby, vzdelávanie či digitalizácia.

Podľa neho budú tiež Košice využívať eurofondy a investovať z rozpočtu mesta v nasledujúcich piatich rokoch.

Ovplyvní, ktorú školu či domov sociálnych služieb mesto zrenovuje, kde postaví cyklotrasu či zastávku MHD a ako bude ochraňovať zelené plochy.

Pridalo sa 40 obcí

Keďže sa dotýka všetkých obyvateľov, mesto sa v premiére rozhodlo pre výraznejšie zapojenie verejnosti cez projekt Scenár pre Košice.

Je cielený nielen na samotné mesto, ale na funkčnú oblasť so 40 obcami v jeho okolí.

Mestská nezisková organizácia Creative industry (CIKE) dala s mestom dokopy niekoľko odborných skupín, stretnutí aj adresných dotazníkov.

„V každom časovom horizonte je dôležité si povedať, ako sa mení svet a ako na to mesto môže reagovať. Mesto má pod sebou veľa služieb a musí obhospodarovať veľa vecí. Je fajn, keď sa to aspoň raz za čas stretne v jednom dokumente, aby sa zladilo napríklad životné prostredie s ekonomickým rozvojom. Sú to veci, ktoré spolu súvisia, ale často v tých koľajach každodennosti idú svojím smerom. Veci spolu súvisia a je dôležité ich spolu tvoriť a prepájať, aby to dávalo zmysel,“ vysvetľuje projektová manažérka CIKE Zuzana Révészová.

Scenár pre Košice bol akýmsi prostredníkom medzi obyvateľmi a mestom. Svoje podnety k budúcnosti mesta doteraz poslalo viac ako 730 ľudí.

Atmosféra centra, ale aj chýbajúce cyklocesty

Dotazník sa pýtal na konkrétne oblasti, ale aj na všeobecné otázky, napríklad čo ľuďom robí radosť.

