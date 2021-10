Košické gymnázium zadarmo prenajalo pozemok, ktorý patrí kraju

Kraj podáva trestné oznámenie.

26. okt 2021 o 15:50 (aktualizované 26. okt 2021 o 19:04) TASR

KOŠICE. Košický samosprávny kraj (KSK) podá trestné oznámenie pre trestný čin porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku.

Predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý) v utorok informoval, že Gymnázium Alejová v Košiciach v minulosti zverilo do užívania časť pozemku patriaceho kraju súkromnej spoločnosti, a to bez platnej nájomnej zmluvy, riadnej súťaže a v rozpore so zákonom.

Spoločnosť mala využívať nehnuteľnosti na prevádzku autoškoly a pozemok zároveň prenajímať ďalším spoločnostiam s rovnakým predmetom podnikania.

Nájomná zmluva, ktorú uzatvoril riaditeľ školy s konateľom spoločnosti, pritom podľa KSK bola uzatvorená ako bezodplatná, nebola riadne zverejnená, čím nikdy nenadobudla účinnosť, a kraj ako vlastník pozemku na prenájom nehnuteľnosti neudelil súhlas.

Petícia

Na pozemku v správe Gymnázia Alejová chce kraj postaviť krytú atletickú halu, na výstavbu ktorej si dal vypracovať architektonickú štúdiu.

„Na moje nemilé prekvapenie sa pred pár dňami začala spisovať petícia proti výstavbe tejto haly. Zistili sme, že za petíciou stojí telocvikár - zamestnanec školy a konateľ autoškoly, ktorá niekoľko rokov prevádzkuje biznis na majetku kraja. Škola prenajala pozemky kraja tejto spoločnosti nezákonným spôsobom. Konateľ autoškoly užíval krajský majetok bezodplatne, pričom sám na ňom zarábal tým, že ho prenajímal ďalším spoločnostiam. Takýmto praktikám chceme dať rázne stop, podávame preto trestné oznámenie pre porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku,“ uviedol Trnka novinárom.

Úrad KSK začal s kontrolou na gymnáziu a na základe záverov vyvodí kraj pracovnoprávne dôsledky.

Východné Slovensko nemá atletickú halu

V zámere výstavby krytej atletickej haly na Alejovej ulici v Košiciach chce kraj pokračovať.

Slúžiť by mala na športovú prípravu žiakov, atlétov, ktorí v súčasnosti dochádzajú za podobnými športovými možnosťami do hlavného mesta alebo za hranice Slovenska.

Hala by mala mať multifunkčné využitie, najmä na výcvik ľahkoatletických disciplín, ako skoky do výšky, do diaľky a o žrdi či vrh guľou.

Spĺňať by mala medzinárodné štandardy športových asociácií. Jej súčasťou by malo byť aj hľadisko pre divákov či parkovacia plocha.

„Na východnom Slovensku nie je ani jedna krytá atletická hala. Táto by sa mala nachádzať iba necelých 500 metrov od strednej športovej školy, kde študujú aj žiaci so zameraním na atletické športové disciplíny,“ konštatoval Trnka.

Reakcia riaditeľa školy

Riaditeľ gymnázia Ľubomír Sobek v reakcii uviedol, že škola zverila do užívania časť pozemku na základe rozhodnutia stavebného úradu mesta z 15. októbra 2015, ktoré povolilo zmenu v užívaní stavby na účel autocvičiska spoločnosti A-Tandem.

Zmluva o budúcej nájomnej zmluve z 24. apríla 2015 bola jedným z podkladov pre toto rozhodnutie.

Následne bola uzavretá zmluva o nájme nehnuteľnosti.

„V oboch zmluvách sa hovorí o bezodplatnom využívaní spevnenej plochy so záväzkom, že nájomca oplotí areál a vybuduje náhradné športoviská, čo sa aj stalo. K prenájmu plochy došlo s predchádzajúcim súhlasom odboru školstva KSK, keďže tento areál sa po dvoch ťažkých úrazoch žiakov prestal na účely telesnej výchovy využívať,“ konštatoval riaditeľ.

Okrem toho sa areál podľa neho stal miestom stretnutí mladých ľudí z okolia školy, ktorí po sebe nechávali neporiadok a ten nájomca po vzatí do prenájmu na vlastné náklady odstránil.

„Košický samosprávny kraj nijako neprispel ani na údržbu pôvodného športového areálu, ani na výstavbu nových športovísk. Prevažnú časť nákladov hradil nájomca, teda A-Tandem. Je pravda, že zmluva nebola zverejnená, bola však plnená podľa pôvodnej dohody a je vypovedateľná do 30 dní,“ dodal Sobek.

Obavy o bezpečnosť študentov

Škola podľa neho nemá problém s tým, že sa na pozemku KSK postaví športová hala, má však obavy o bezpečnosť žiakov, keďže k budúcemu stavenisku nevedie prístupová cesta a cez areál školy prístup ťažkých mechanizmov nie je možný.

„Navyše si myslíme, že budúca atletická hala nebude slúžiť žiakom gymnázia, pretože je určená predovšetkým na atletiku a aj pán predseda sa vyjadril, že bude slúžiť žiakom strednej športovej školy,“ konštatoval riaditeľ.