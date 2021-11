V Košiciach rátajú cyklistov, prvá sčítačka je atrakciou. Dobrý nápad, reagujú

Ďalšie sú v blízkej obci aj na Tokaji.

3. nov 2021 o 21:00 Katarína Gécziová, Judita Čermáková

KOŠICE. Semafor na križovatke Komenského – Letná ulica v Košiciach má nový prvok. Umiestnená je na ňom sčítačka cyklistov.

Keďže ide o novinku, ktorá zatiaľ nikde inde v metropole východu nie je, bicykle pri nej zastavujú a športovci zo sedadla sledujú, či funguje.

„Chvíľku to trvalo, ale už ma to započítalo. Dobrý nápad, možno to bude dôkaz, koľko ľudí využíva bicykle, a kompetentných to nakopne, aby začali ešte viac myslieť na cyklistickú infraštruktúru,“ poznamenal Štefan prechádzajúci po cyklochodníku cez križovatku.

Sčítačka je umiestnená na cyklochodníku, ktorý spája centrum mesta s mestskou časťou Sever a pokračuje až do Čermeľa.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Antivandal verzia

Sčítač dopravy identifikuje a sčítava pohyb cyklistov a chodcov v danej lokalite.

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť