Košice pred sto rokmi: Päť kín bolo priveľa, diváci utekali na príťažlivú Polu Negri

Zaujímavosti z dobovej tlače.

5. nov 2021 o 21:30 Tomáš Ondrejšík

Pozn. Dobové články sme ponechali v pôvodnom znení a pravopise.

Prvý pozdrav zimy

Ani som nechcel uveriť a so mnou zaiste mnoho podobných, že včera v Košiciach padal prvý sneh. Skutočne sneh. Celkom určite to bol sneh, síce ten prvý, drobučký, jemnučký a akoby nesmelý, ale bol to prvý sneh. Každá mýlka vylúčená. Prišiel, akoby sa bál, tíško poľúbil striešky domov a kamene dláždenia, ako biely, bielušký cukrový prášok, posypal ľudom klobúky, ako maličké pierka.

Prvý sneh. Prvý pozdrav a posol zimy. Ľudia sa veľmi divili a ačkoľvek videli, nechceli uveriť. Jeden starček prehodil: „Prosím Vás, sneh, sneh? Ale kdeže. Veď ešte včera odpoludnia som sa pražil na lavičke v parku. Kto vie, čo je to...“ Mávnul rukou a šiel ďalej, krútiac hlavou nad vecami, ktorým nemôžeme uveriť.

Ktosi sa zasmial a prehodil: „To Panna Mária klepala nebeské periny a pritom sa jej jedna pretrhla a perie sa vysypalo.“

Ale predsa len to bol sneh. Myslím, že ačkoľvek nezvaný, rád bol videný a privítaný radostnými očami. Veď sme ho tak dlho nevideli, lanská zima, to nebola zima, zaspala a ponechala vlažnému podzimu vlahu, aby ju odovzdal až Vesne.

Slovenský východ, 3. novembra 1921

Mesto dá do prenájmu svoj biograf

Otázka košických kín vyvolala v poslednom období veľký rozruch. Niektoré pražské noviny začali obviňovať košického mešťanostu, že zámerne brzdí proces riešenia otázky košických kín.

