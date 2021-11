V nemocnici v Šaci je na kyslíkovej liečbe 14 pacientov. Na pomoc im prichádzajú vojaci

Personál sa očkuje už tretíkrát.

2. nov 2021

KOŠICE. Nemocnica v košickej Šaci v súčasnosti poskytuje zdravotnú starostlivosť 14 pacientom s ochorením covid-19 na kyslíkovej liečbe a trom na umelej pľúcnej ventilácii.

Uviedol to v utorok riaditeľ nemocnice Pavol Rusnák s tým, že k tomuto dňu do zdravotníckeho zariadenia nastupujú na výpomoc štyria profesionálni vojaci.

„V tejto súvislosti by som chcel poukázať na to, že vakcinácia má svoj zmysel, pretože viac ako 80 percent pacientov, ktorí potrebujú kyslíkovú liečbu, nie je zaočkovaných a v prípade pacientov na umelej pľúcnej ventilácii to je až 100 percent. Počas uplynulých dní absolvovalo tretiu dávku vakcíny takmer 300 zamestnancov nemocnice,“ konštatoval riaditeľ.

Opatrenia v nemocnici

Nemocnica Agel Košice-Šaca ďalej informovala, že stále platí zákaz návštev a každý pacient pri vstupe musí mať riadne prekryté horné dýchacie cesty použitím respirátora FFP2.

Návštevy, ktoré spadajú do výnimiek so súhlasom riaditeľa, sú povolené len v režime „OTP".

Prítomnosť otca pri pôrode bude umožnená, ak sa preukáže negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín.

Očkovanie treťou dávkou

Vakcinačné centrum nemocnice na Poliklinike VA U. S. Steel od 19. októbra očkuje imunokompromitované osoby treťou dávkou.

Očkovanie je každý utorok a piatok, záujemcovia môžu prísť aj bez registrácie, musia mať však odporúčanie od lekára.

Zdravotnícke zariadenie vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a zefektívnenie služieb žiada pacientov, aby bezodkladne po výzve zdravotníckeho personálu predložili k nahliadnutiu doklad o vakcinácii, prekonaní ochorenia alebo doklad o negatívnom výsledku testu na covid-19.