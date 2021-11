Žiadna umelá výzdoba. V areáli košického krematória otvorili Les spomienok

Je to len druhý prírodný cintorín u nás.

2. nov 2021 o 13:21 TASR

KOŠICE. V areáli košického krematória v utorok otvorili prírodný cintorín Les spomienok.

Viac ako 400 hrobových miest sa nachádza na kružniciach v okolí stromov, popol zosnulých sa do zeme vkladá jeho vsypaním alebo v biologicky rozložiteľnej urne.

Do Lesa spomienok nemožno prinášať žiadne dekorácie.

Ako uviedla riaditeľka Správy mestskej zelene Marta Popríková, jeho vznik stál približne 32 000 eur.

Od marca do novembra

S realizáciou projektu začali v úvode tohto roka.

„Spolu sme odpracovali 320 hodín. Urovnali sme terén, urobili sme pešie komunikácie, osadili mobiliár, obradný kameň,“ povedala s tým, že rozloha prírodného cintorína je približne 400 štvorcových metrov.

Samotné pochovávanie v Lese spomienok je vzhľadom na vegetačné obdobie možné od marca do novembra, miesto je však možné navštevovať aj v zime.

Poplatok za takého hrobové miesto je rovnaký ako poplatok za urnové miesto.

Druhý na Slovensku

Projektová manažérka a odborníčka na prírodné pohrebníctvo z organizácie Živica Monika Suchánska pripomenula, že po Zvolene ide o druhý prírodný cintorín na Slovensku.

Spresnila, že okolo každého stromu je priestor maximálne pre desať hrobových miest.

„Nie je to tak, že jeden nebožtík jeden strom,“ dodala s tým, že mená zosnulých budú vygravírované na tabuľke z korténovej ocele, ktorá bude pružinou pripevnená okolo kmeňa stromu.

Obrad poslednej rozlúčky bude realizovaný podľa predstáv pozostalých.

Žiadna umelá výzdoba

Toto miesto posledného odpočinku chcú udržať v čo najprirodzenejšej podobe.

„Nenosia sa sem žiadne umelé kvetiny, sviečky, kahance a iné ozdoby - vôbec nič, čo poznáme z bežných hrobov. Zároveň je na miesto uloženia popola možnosť položiť živé kvetiny, no len v čase pohrebu, potom už nie,“ vysvetlila.

Na zapaľovanie sviečok je vyhradené kamenné dielo s vodnou hladinou, na ktorú sa umiestňujú plávajúce sviečky.

Podľa vedenia mesta ide o alternatívu k tradičnému pochovávaniu s ohľadom na prírodu.

„Pre niekoho je to niečo netypické a pre mnohých Košičanov, ako sme zistili, je to niečo veľmi vítané. Som rád, že v našej snahe o zelené mesto sa môžeme oprieť aj o to, ako sa budeme s úctou správať k nášmu životnému prostrediu aj po našom odchode,“ povedal viceprimátor Marcel Gibóda (nezávislý).

Ako dodal, ide o jednu z alternatív, aby tento les v budúcnosti nemusel byť vyklčovaný pre potrebu vzniku nového mestského cintorína.