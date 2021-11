Košice sú už blízko čiernej farby, ale i žolíka. Chýba zaočkovať 1500 starších

Podľa Hegera sme horší ako časť Afriky.

3. nov 2021 o 10:58 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Okresný úrad Košice zverejnil v utorok informáciu, že na získanie prvého žolíka v covid automate v okrese Košice ostáva zaočkovať ešte 1 571 obyvateľov nad 50 rokov, čo je číslo platné podľa údajov z uplynulého piatka.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Znamená to, že ak okres dosahuje 65 % zaočkovanosť vo veku nad 50 rokov a podľa aktuálnych opatrení je jeho farba napríklad bordová, tak vďaka zaočkovanosti rizikovej skupiny nad 50 rokov sa jeho stupeň zníži o jeden stupeň nadol, takže bude červený. Zároveň to znamená, že okres nikdy nepôjde do najprísnejšej čiernej fázy, nakoľko ak aj okres spĺňa podmienky pre čierny okres, žolík znižuje jeho zaradenie v covid automate o jeden stupeň nižšie,“ informoval okresný úrad.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Tisíc zaočkovaných seniorov a Košiciam by nehrozila čierna. Polaček a Trnka sa pochytili Čítajte

Ešte minulý týždeň však primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) vyzýval na očkovanie s tým, že chýba už len približne 1 000 zaočkovaných ľudí nad 50 rokov.

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť