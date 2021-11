Akcia v Košiciach. Každý zaočkovaný nad 50 rokov dostane dve vstupenky na hokej

Košická župa a HC Košice motivujú.

3. nov 2021 o 14:06 SITA

KOŠICE. Košický samosprávny kraj a HC Košice spájajú sily, aby pomohli zvýšiť zaočkovanosť ľudí nad 50 rokov veku. Každý fanúšik starší ako 50 rokov, ktorý sa príde zaočkovať 6. novembra do Steel Arény dostane dve vstupenky na domáci zápas. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.

Ak vo vekovej kategórii nad 50 rokov veku stúpne počet zaočkovaných na 65 percent, farba okresu sa môže zmeniť o stupeň nižšie. Znamená to, že daný okres by sa vďaka vysokej zaočkovanosti mohol vyhnúť čiernej farbe a najprísnejším opatreniam.

„Koncom októbra bolo v Košickom kraji zaočkovaných takmer 60 percent obyvateľov nad 50 rokov veku, konkrétne v Košiciach to bolo 63,2 percenta. K dosiahnutiu hranice, vďaka ktorej by sa už Košice nedostali do čiernej farby, chýba už len pár desiatok podaných vakcín. Spolu s HC Košice chceme východniarov motivovať k očkovaniu dvoma vstupenkami na domáce zápasy tohto hokejového klubu. Bezplatne ich môžu získať ľudia nad 50 rokov veku, ktorí sa prídu v sobotu 6. novembra zaočkovať do Steel Arény v Košiciach,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka (nezávislý).

Podajú prvú, druhú aj tretiu dávku

Simulovaná očkovacia kója bude zriadená v Steel Aréne v priestoroch presscentra, krajský výjazdový očkovací tím bude očkovať v sobotu 6. novembra od 10.00 do 16.00 hod.

Zdravotníci zaočkujú každého fanúšika, a to bez ohľadu na to, či si príde po prvú, druhú alebo tretiu dávku. Očkovať budú jednodávkovou vakcínou Janssen aj dvojdávkovou očkovacou látkou od výrobcu Pfizer/BioNTech.

„Obraciame sa na všetkých fanúšikov, ktorí ešte s očkovaním váhajú, prípadne majú záujem o ďalšiu vakcináciu, aby nás v sobotu navštívili. V boji s pandémiu dokážeme vyhrať zatiaľ len očkovaním. Športová komunita je veľká a bojovná, preto pevne veríme, že spolu udržíme košické štadióny, fitnescentrá, ako aj gastro priemysel či ďalšie prevádzky pri živote,“ uviedol výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma.

V čiernej takmer bez divákov

Miera zaočkovanosti v kraji zohrá zásadnú rolu aj pri organizácii športových podujatí. Pri určovaní farby okresov dostane prednosť žolík, ktorý vďaka vysokej zaočkovanosti prebíja pravidlá, ktoré platia pri zhoršení situácie.

„Vďaka žolíku by sme hokejové zápasy mohli takmer s istotou odohrať pred súčasne schválenou diváckou kulisou, teda pred 2 000 divákmi. Aktuálne bordovým Košiciam hrozí prechod do čiernej zóny, čo by znamenalo zníženie kapacity štadióna takmer na nulu a obmedzenie tréningového procesu mládeže, a to si určite neželá nikto z nás. Hokej bez divákov stráca atmosféru, verím, že sa nám spoločne podarí udržať otvorené štadióny,“ dodal Klíma.