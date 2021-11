Lunik IX si prezreli europoslanci, v kedysi beznádejnom mieste vidia úspešný príbeh

Navštívia aj rómske osady na východe.

4. nov 2021 o 16:10 Jana Ogurčáková, Judita Čermáková

KOŠICE. „Všetci mi hovorili, že ak chceme úspešný príbeh, tak sa Luniku IX nemôžeme vyhnúť,“ hovorí slovenská europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (exSaS).

Ako šéfka Výboru Európskeho parlamentu pre zamestnanosť a sociálne veci vedie v týchto dňoch štvorčlennú delegáciu europoslancov po rómskych osadách na Slovensku.

Počas svojej trojdňovej návštevy východného Slovenska chcú v teréne zhodnotiť projekty zamerané na lepšie začlenenie Rómov na Slovensku.

Sledujú čerpanie eurofondov

„Pamätám si Lunik IX ešte 10 rokov dozadu a musím povedať, že vtedy to ešte ani náhodou nevyzeralo úspešne. Počula som, že sa veľa podarilo naštartovať aj v spolupráci so samosprávou a mimovládkami. Prišli sme sa pozrieť na to, ako to funguje u nás v osadách, čo sa podarilo naštartovať, odkedy je Slovensko členským štátom Európskej únie a odkedy čerpáme eurofondy, kam vlastne idú a či sa za tie peniaze situácia v rómskych osadách pohla smerom dopredu,“ hovorí Nicholsonová.

V ostatných osadách na východnom Slovensku, ktoré majú poslanci v programe, však nepredpokladá podobnú „success story“ ako v najznámejšej košickej mestskej časti.

