Ľahol si na koľaje, aby ho prešiel vlak. Očkovanie však považuje za nebezpečné

Oáza má 30 pozitívnych, 140 v karanténe.

5. nov 2021 o 21:30 Lenka Haniková

Riaditeľ útulku a nocľahárne Oáza – nádej pre nový život v Bernátovciach pri Košiciach PETER GOMBITA hovorí, že v súčasnosti je v karanténe v Oáze 140 ľudí. Aj keď tam platia striktné opatrenia, Gombita si myslí, že vírusu sa nedá vyhnúť a stretne sa s ním každý. V zariadení je zatiaľ situácia pokojnejšia ako v začiatkoch pandémie, kedy odišlo takmer 20 ľudí aj za prácou do Čiech. „Majú svoje hlavy. Určite milujú slobodu viac ako my, trávia vonku veľa času bez toho, aby im niekto niečo prikazoval, a odrazu sa mali riadiť nejakými pravidlami a boli obmedzovaní,“ hovorí riaditeľ útulku, kde sa stalo, že človek odišiel aj počas karantény a museli ho hlásiť na polícii.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Posledné dni sa v zariadení Oáza rozšíril koronavírus. Koľko ľudí je u vás v súčasnosti nakazených?

- Vo štvrtok otestovali v hangári jedného pozitívneho, no ten sa pohybuje väčšinou vonku a s nikým nebol v kontakte. Dali sme mu osobitnú izbu. V hlavnej budove je 30 pozitívnych, tú sme celú uzavreli a je v nej približne 140 ľudí v karanténe. Z izieb vychádzajú maximálne na toaletu. Sú izolovaní v hlavnej budove po izbách, pretože miestnosť, kam dávame ľudí do karantény, je plná. Sú tam teraz ľudia, ktorí prichádzajú zvonku. Pozitívni sa majú znova pretestovať o týždeň. Uvidíme, čo bude ďalej, no jedna rodina, kde boli pozitívni, je už z toho vonku, chodia normálne do školy a do práce.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Farár Gombita: Pápež v Košiciach zámerne obišiel Dóm sv. Alžbety Čítajte

Aký majú nakazení priebeh ochorenia?

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť