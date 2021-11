Hokejovú halu postaví župa na vlastnom pozemku. Vyrastie pri Strednej športovej škole

10. nov 2021 o 12:19 TASR

KOŠICE. Nová krajská hokejová hala vyrastie v Košiciach pri Strednej športovej škole na Triede SNP, pod ktorou funguje Krajská hokejová akadémia.

Novinárov o tom v stredu informoval predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý) s predstavením vizualizácie projektu.

Pre školu, ale aj pre verejnosť

Tréningová hala bude stáť na pozemkoch v majetku kraja, výstavba by sa mala začať v budúcom roku.

Slúžiť bude najmä na výcvik ľadového hokeja v rámci projektu hokejovej akadémie v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH).

Ten poskytne 40 percent financií z plánovaného rozpočtu na výstavbu haly, teda približne dva milióny eur.

Kraj by sa mal na výstavbe podieľať zvyšnými 60 percentami.

Koncept hokejovej akadémie prepája kvalitné vzdelanie s kvalitnou prípravou vrcholového športovca.

„Podľa zastavovacej štúdie by mala na Triede SNP v Košiciach vyrásť hala s hracou plochou 60 krát 26 metrov. Určená bude predovšetkým na tréningové účely ľadového hokeja, čo súvisí s obmedzenou kapacitou divákov na približne 250 osôb. V hale sa ráta so šatňami pre hráčov, kondičnou telocvičňou i zázemím pre verejné korčuľovanie, teda priestorom na prezliekanie, bufet a podobne. V okolí budovy vznikne parkovisko a menšie ihrisko pre loptové hry,“ priblížil predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že hala by mala slúžiť škole, ale aj širokej verejnosti.

Halu mala pôvodne stáť inde

KSK pôvodne plánoval výstavbu hokejovej haly na Medickej ulici, kde vlastní časť pozemkov.

Mestské zastupiteľstvo však predaj mestských pozemkov na tento účel v máji tohto roka neschválilo a kraj sa rozhodol pre zmenu lokality.

„Komplikácie s pozemkom pod hokejovou halou nás spomalili, ale nezastavili. Našli sme nový priestor pri župnej strednej škole, ide o pozemky v majetku kraja, pri ktorých nie je potrebné riešiť majetkovoprávne vysporiadanie,“ konštatoval Trnka.

Cena je otázna

Zastavovacia štúdia vychádzala z projektu HTC Arény, ktorá mala vzniknúť na Medickej.

Po dokončení projektovej dokumentácie by začiatkom budúceho roka malo byť vyhlásené verejné obstarávanie na dodávateľa.

Otázkou je podľa Trnku cena výstavby, keďže pôvodný odhad v sume 4,7 milióna eur vychádzal ešte z roku 2014, ktorý v súčasnosti určite nebude platiť.

KSK uvádza, že v kraji je všeobecne nedostatok ľadových plôch, o ktoré sa delia profesionálni športovci s obyvateľmi.

Napríklad v Bratislave s počtom obyvateľov 424 000 je aktuálne desať ľadových plôch.

V Košiciach s počtom obyvateľov 239 000 sú aktuálne štyri ľadové plochy.

