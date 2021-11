V nemocnici podávajú covid pacientom protilátky, ktoré potlačia rozvinutie choroby

Ešte nie sú schválené, ale podľa lekárov fungujú.

KOŠICE. V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura (UNLP) Košice liečia pacientov kombináciou monoklonálnych protilátok obsahujúcich kasirivimab/imdevimab takmer dva týždne.

Monoklonálne protilátky podali už viac ako 100 pacientom na dvoch klinikách. Informovala o tom hovorkyňa UNLP Monika Krišková.

Zdravotníci v UNLP ich podávajú tak, ako boli dodané z Ministerstva zdravotníctva SR.

„Už prvé skúsenosti našich infektológov svedčia o tom, že tieto protilátky pomôžu znižovať počty pacientov v nemocnici. Je veľmi dôležité, aby boli podané včas, veríme, že to pomôže čiastočne znížiť mimoriadne napätú situáciu s pribúdaním počtu covidových pacientov,“ hovorí generálny riaditeľ UNLP Košice Ján Slávik.

Zaberajú

V UNLP je hospitalizovaných vyše 200 pacientov s ochorením covid-19, 50 sú v kritickom stave, pričom desiati sú napojení na umelú pľúcnu ventiláciu, ostatní na high flow kyslíkové prístroje.

„Monoklonálne protilátky sme podali viac ako 100 pacientom na dvoch klinikách. A evidentne vidíme, že títo pacienti sa k nám nevracajú a neprichádzajú na hospitalizáciu. V súčasnosti sa k nám dostáva pomerne veľa pacientov, ktorí spĺňajú indikácie na podanie monoklonálnych protilátok a to je dobrá správa. Títo pacienti majú významne nižšiu pravdepodobnosť, že sa dostanú do nemocnice, že budú mať závažný priebeh infekcie, alebo že zomrú. Ten efekt bol dokumentovaný v klinických štúdiách, z našich skúseností to tiež môžeme potvrdiť,“ uviedol prednosta Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice Pavol Jarčuška.

Vo forme infúzie

Pacienti musia podpísať informovaný súhlas s užitím tohto lieku, pretože zatiaľ nie je schválený v EÚ. Dnes by mal byť liek schválený podmienečnou autorizáciou regulačnou autoritou – EMA.

Je využívaný vo viacerých krajinách Európskej únie v súlade s národným povolením pre použitie humánneho lieku. Použitie na Slovensku je možné na základe povolenia na terapeutické použitie neregistrovaného lieku vydaného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.

Zdravotnícke zariadenia postupujú na základe usmernenia rezortu zdravotníctva.

„Pacient dostane infúziu, ktorá trvá približne 20 minút a po tejto infúzii ešte hodinu čaká v ambulancii, či sa nevyskytne vedľajšia reakcia. U nás sme zatiaľ vedľajšiu príhodu zaznamenali len v prípade jedného pacienta, išlo o menšiu zimnicu po podaní protilátok,“ uviedol Jarčuška.

Nedostane ich každý

„Kombinácia kasirivimab/imdevimab je určená pre pacientov, ktorí majú infekciu covid-19, ktorí majú rizikové faktory pre vznik ťažkého priebehu infekcie. Sú to pacienti, ktorí majú nad 65 rokov, pacienti so závažnými pridruženými ochoreniami, ktoré sú presne špecifikované. Ďalej sú tieto protilátky určené pacientom s BMI, teda indexom telesnej hmotnosti nad 35, a súčasne pacientom, ktorí majú závažnú poruchu imunity,“ vysvetľuje Jarčuška.

V UNLP je aktuálne vyčlenených 260 lôžok pre pacientov s covid-19 vrátane psychiatrických.

„Sú obsadené na 78 percent. Covidové lôžka máme vyčlenené na viac než desiatich medicínskych pracoviskách. Nateraz nám pri umiestňovaní pacientov pomáha dobrá koordinácia s okolitými zdravotníckymi zariadeniami,“ dodal výkonný riaditeľ pre liečebno-preventívnu starostlivosť Ľuboslav Beňa.