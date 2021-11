V Košiciach vznikne nová pešia zóna. Ku Gajdovke na Aničke už autá nepustia

Podmienky budú podobné ako na Hlavnej.

KOŠICE. Oprava cesty na Aničke medzi zastávkou autobusu 14 pri ťahanovskom moste a Gajdovkou je podľa Košičana zle navrhnutá.

Myslí si, že sa budú vytvárať zápchy, keďže autá už nebudú môcť zaparkovať po stranách cesty kvôli novým vyvýšeným obrubníkom.

„Nemali tam dávať obrubníkové kamene. Alebo ich mali zapustiť úplne do podkladu. Je to slepá cesta a úzka natoľko, že sú tam len tak-tak dva pruhy. V slnečných dňoch sa cesta takmer úplne zaplní parkujúcimi autami,“ napísal do redakcie sťažovateľ.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Šoféri to doteraz riešili tak, že parkovali čo najviac mimo cesty, teda polovicu auta viac alebo menej vysunuli na hlinu mimo okraj vozovky, ktorá nemala obrubníky.

Košičan tvrdí, že obrubníky sú zbytočné, prípadne by mali byť zapustené do podkladu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Mesto roky odmietalo opraviť deravú cestu pri Aničke. Nastal obrat Čítajte

Zápchy áut nehrozia. Bude to pešia zóna

Prednosta Mestskej časti Košice-Ťahanovce Peter Kasterko pripomína, že cesta bola v dezolátnom stave, na čo už upozorňovali obyvatelia Košíc, ako aj športovci navštevujúci futbalový areál, ktorí si tam poškodili podvozky áut.

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť