Košice smútia, zomrel významný výtvarník Tibor Gáll

Študoval u Hložníka v Bratislave, učil v Prešove, tvoril aj po deväťdesiatke.

KOŠICE. Vo veku 91 rokov zomrel v sobotu ráno významný košický umelec, akademický maliar a grafik Tibor Gáll. Žil a tvoril v Košiciach, učil v Prešove.

Po úspešnom absolvovaní grafickej špeciálnej školy Vincenta Hložníka na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení sa definitívne usadil v rodných Košiciach v roku 1956.

Spočiatku sa venoval najmä grafickej tvorbe. V rokoch 1961 – 1999 pôsobil ako pedagóg na Katedre výtvarnej výchovy Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove. Od roku 1964 sa začal významnejšie venovať maliarstvu.

V začiatkoch svojho pôsobenia sa intenzívne venoval knižnej ilustrácii. Je autorom monumentálno-dekoratívnych diel vytvorených rôznymi technikami, z ktorých sú najviac významné farebnou kvalitou – artprotisy.

Prvú výstavu mal v roku 1955 na VII. krajskej výstave. Samostatne predstavil výsledky svojej práce na zhruba 30 výstavách.

Košice spomínajú na majstra

„Gállovo maliarstvo bolo lyrickým zhmotňovaním snov a vízií,“ uctila si umelca Východoslovenská galéria v Košiciach, v ktorej zbierke je jeho tvorba početne zastúpená.

Posledné roky sa pri tvorivej činnosti nechával inšpirovať vážnou hudbou, ktorá ho fascinovala. V roku 2015 prezentoval Tibor Gáll súborné dielo na výstave s názvom Nedosnívané sny, ktorá bola zároveň jeho poslednou výstavou vo Východoslovenskej galérii. Obsahovala súbor 200 diel.

„Odišiel majster Tibor Gáll, umelec s nesmiernym talentom a ešte väčším srdcom. Ateliér považoval za svoje kráľovstvo a i napriek pokročilému veku sa snažil tvoriť denne a čo najviac. Práve tam sa cítil byť najmenej zraniteľný, najviac v bezpečí a šťastný, že môže robiť to, čo má rád,“ vzdalo výtvarníkovi hold i staromestské Múzeum Vojtecha Löfflera.

Tvoril aj po deväťdesiatke

V auguste 2020 oslávil výtvarník Tibor Gáll jubileum, deväťdesiat rokov, no tvorby sa nevzdal. Do ateliéru chodil každý deň. A keďže z bytu na 3. poschodí to mal doň 15 schodov, napĺňal aj radu lekárov, podľa ktorých sa mal dostatočne pohybovať.

