Život jej zmenil jeden inzerát. Herečka Adriana Ballová oslávila jubileum

Dušu hladí aj ako Vyšívanka.

KOŠICE. S doskami, ktoré znamenajú svet, sa zoznamovala ešte pred narodením.

„Moja mamka pracovala v Ukrajinskom národnom divadle v Prešove a do dosť vysokého štádia tehotenstva hrala aj so mnou na javisku. Ten osud bol asi určený už tam,“ hovorí členka činohry Štátneho divadla Košice Adriana Ballová, ktorá pred niekoľkými dňami oslávila krásne životné jubileum.

U dám by sa síce o veku nemalo hovoriť, no keď vyzerá tak dobre ako ona, môžeme snáď prezradiť, že vstúpila do klubu päťdesiatnikov.

Multijazyková rodina bola výhodou

„Bola som dieťa, ktoré žilo s umením. Chodila som na klavír, na spev, na recitačné aj spevácke súťaže. Stále som sa motala v tomto umeleckom kruhu. Od štyroch rokov som pôsobila v Zlatej bráne, stále som spievala, hrala. Ale ako každé dieťa som chcela byť aj lekárkou, dokonca v istých chvíľach aj kriminalistkou, lebo ma fascinovalo, ako sa dostávajú na koreň veci toho, čo sa stalo. Ale akosi som neplánovala umeleckú dráhu. Vždy som mala veľmi pozitívny vzťah k deťom a hovorila som si, že budem učiteľkou,“ spomína.

Divadlo jej však bolo jednoducho dané do vienka. A osud sa naplnil aj vďaka náhode a Košickému Večeru.

