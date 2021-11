Košičanov pred sto rokmi bavilo bruslarenie, pre ľadové kryhy sa vylial Mlynský náhon

Zaujímavosti z dobovej tlače.

Pozn. Článkom zo starých novín sme ponechali pôvodný pravopis.

Zimné športy v Košiciach

Náhle došlá zimná nepohoda nás núti, aby sme zanechali všetky ostatné pokračovania v podzimných športoch a pripravovali sa na športy zimné.

Až dosiaľ to boli snáď jedine saňkovanie a lyžarenie a potom i slabé bruslarenie, ktorému je venovaná pozornosť. Hockeyi však nebolo tu dosiaľ dané pozornosti. Podľa posledných správ sa utvoril pri Československom športovom klube Košice (ČsŠK) hockeyový odbor, ktorý vedie poručík Lepier. Dúfame, že tento sa nenechá dlho prosiť a počne s trainingom, aspoň v pozemnom hockeyi, až potom nám príroda pripraví ľad a ukáže nám tento krásny šport. Treba však ešte hľadieť s veľkými obavami v ústrety, kde bude venované miesto pre tento šport. Až dosiaľ bolo klzisko v Sokolskom sade v rukách cudzích a nie v držbe ČsŠK.

Ďalej je tu saňková dráha na Bankove, ktorá zase v najkratšom čase bude poskytovať útočište všetkých, už či mladých, či starých „rodlárov“ alebo „rodláriek.“ I v tomto smere by malo byť prihliadnuté na to, aby dráha nebola majetkom jedného človeka, ale klubu. Lanského roku sme priniesli niekoľko lokálok o správnom prevádzaní jednotlivých zimných športov. Aj tohto roku venujeme niekoľko pokynov pre našich športovcov, totiž pre takých, ktorí si myslia, že šport, ktorý prevádzajú je správny, ačkoľvek sú na velikom omyle, ako sme toho boli svedkami lanského roku. Bude to hlavne hockey, brusliarstvo, lýžarenie a saňkovanie, ktorému venujeme niekoľko stručných však odborných pokynov.

Slovenský východ, 15. novembra 1921

Veľké nádražné krádeže

