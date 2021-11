Pediatrička: Kedysi sa nediskutovalo, či s očkovaním súhlasia. Všetci súhlasili

Od socializmu sa zmenili rodičia i lekári.

Pediatrička EVA ŠEVECOVÁ pracuje v detskej ambulancii v Ťahanovciach a v Kysaku. Na lekárskej fakulte v Košiciach promovala v roku 1983. Po skončení školy nastúpila na detské lôžkové oddelenie v Moldave nad Bodvou, ktoré už dnes neexistuje.

„V čase socializmu sa rodilo možno aj 70 až 80-tisíc detí ročne. V ročníku 1990 sme mali narodených desať novorodencov mesačne, teraz je ich toľko za štvrťrok,“ opisuje pediatrička, s ktorou sme sa rozprávali najmä o tom, ako sa zmenilo ordinovanie od Nežnej revolúcie, teda po páde socialistického režimu.

Iným spôsobom fungovali napríklad preventívne prehliadky, keď sa objavila žltačka, nad očkovaním sa nikto nepozastavil a lekári pracovali viac v teréne. Pediatrička s dlhoročnými skúsenosťami hovorí, že dnes je v porovnaní so socializmom veľmi rozšírená telemedicína, preto by potrebovali v ordinácii človeka na dvíhanie telefónov a informatika, ktorý by vypĺňal administratívu na počítači.

V rozhovore sa dočítate: - ako kedysi prebiehali preventívne prehliadky - čo robili v minulosti, keď sa u detí vyskytla žltačka - prečo už lekár nie je taká autorita ako kedysi - prečo je zložité, aby sa staršie sestričky naučili robiť s počítačmi - ako sa zmenil prístup rodičov k antibiotikám - prečo je na pacientov menej času

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Máte za sebou dlhú pediatrickú prax, čo najzásadnejšie sa vo vašej práci zmenilo od čias socializmu?

- V nemocnici sme hneď po príprave nastupovali na obvod. Keďže bol obvodný systém práce, mali sme pridelené okrem dedín alebo ulíc aj škôlky, školy či jasle. V ambulancii boli dve sestričky, ktoré sa striedali - jedna bola v teréne a druhá bola pravou rukou lekára. Zároveň sme mali iný systém preventívnych prehliadok. Škôlkarom sme robili prehliadky dvakrát do roka, školákom každý rok. Teraz robíme prehliadky každé dva roky priamo v ambulancii všetkým deťom aj dorastencom. Počet preventívnych prehliadok sa teda znížil. Do škôlky či do školy sme vtedy chodievali bez prítomnosti rodičov. Potom sme im dali avízo, prípadne prišli za nami a riešili sa problémy, ktoré boli na prehliadke zistené. Liečba sa nemení, možno je trošku inak organizovaná, ale vtedy nebol problém vyšetriť v ambulancii napríklad krv či moč.

Je horšie alebo lepšie, keď je preventívnych prehliadok menej?

- V niečom je to lepšie a v niečom horšie. V podstate má teraz každé dieťa vlastného doktora, predtým sme mali napríklad celú jednu školu, ktorú sme vyšetrili. Znamená to, že v súčasnej epidemickej situácii by bolo jednoduchšie mať všetky deti pokope. Dobré pre nás lekárov zase je, že nás to trochu odbremení, no ťarcha a zodpovednosť sa tým presúva na rodičov.

Ako by sa za socializmu riešila takáto pandémia na školách, tiež by sa celé plošne na jej začiatku zatvárali?

- Takéto masívne pandémie sme nemali, aj keď sa nám v minulosti vyskytla žltačka typu A. Vtedy sme išli do školy a podávali sme deťom vakcíny.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pediatrička: Niekedy som očkovala na chrípku 600 detí za rok, teraz asi 50 Čítajte

Bolo to povinné očkovanie?

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť