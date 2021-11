Košice chcú stanicu otvoriť z druhej strany. Železnice pri rekonštrukcii mesto obišli

Podľa poslanca je to čierna stavba.

KOŠICE. Železnice Slovenskej republiky po rokoch rekonštruujú železničnú stanicu v Košiciach.

Zmeniť sa má strecha nástupíšť, ich osvetlenie či priechody pre cestujúcich na prístup k úrovňovým nástupištiam a výstup z batožinového tunela.

Štátny podnik investuje do prác takmer 13 miliónov eur.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Košickú stanicu vynovia. Premárnená šanca, hovorí poslanec Čítajte

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Mestské časti informovali, mesto Košice nie

Šéf dopravnej komisie Košíc, mestský a krajský poslanec Ladislav Rovinský (nezávislý) žiadal od železníc stanovisko mesta k predĺženiu stavebného povolenia.

Chcel tým docieliť, aby železnice priznali, že stanovisko mesta nemajú. Mesto totiž podľa poslanca nebolo na rozdiel od mestských častí o rekonštrukcii vopred informované.

„Rozoslali to mestským častiam, ktoré s tým nič nemajú, a neposlali to mestu, ktoré s rekonštrukciou teda niečo má. Navyše, železnice priznávajú, že to nie je modernizácia, ale rekonštrukcia. Ale prepáčte, rekonštruovať provizórium? Lebo to bolo provizórium, v projekte sa malo počítať s podchodom pod všetkými koľajami,“ upozorňuje Rovinský.

Kritizuje plánovanú investíciu do stanice a aj kvôli chýbajúcim eskalátorom ju považuje za premárnenú šancu.

Prekáža mu, že mesto sa k projektu nevyjadrilo.

Od hovorkyne železníc žiadal odpoveď na svoje otázky podľa infozákona.

„Prekáža mi aj to, že železnica sa správa ako štát v štáte. Už to, ako sa správa voči mne hovorkyňa - zablokovala si ma. Ona má odpovedať na moju žiadosť do ôsmich dní. Ako si môže hovorkyňa dovoliť také správanie? Je to drzosť a arogancia. Budem trvať na odpovediach, chcem hovoriť s generálnym riaditeľom,“ avizuje Rovinský.

Poslanec: Načo je územný plán?

Podľa neho infozákon využila aj košická radnica.

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť