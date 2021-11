Vo väzniciach zomrelo na covid už päť väzňov

Najviac odsúdených v karanténe je v košickom ústave na Floriánskej ulici.

KOŠICE, PREŠOV, LEVOČA. Po lete, počas ktorého miestami klesol na Slovensku výskyt koronavírusu až na nulu, sa pandemická situácia zhoršila.

Výnimkou nie sú ani väznice, kde od septembra testy opäť odhaľujú pozitívnych nielen zamestnancov, ale aj odsúdených či väzobne stíhaných obvinených.

Ako nás informovala Anna Ragasová z Úseku koordinácie a styku s verejnosťou Zboru väzenskej a justičnej stráže, aj naďalej sa vo všetkých ústavoch vykonáva testovanie.

„Realizuje sa pravidelne v súlade s internými predpismi a najmä podľa potreby, resp. podľa rozhodnutia a návrhu krízového štábu riaditeľov ústavov a zdravotníckeho zariadenia. Testovanie sa vykonáva napríklad pri eskortovaní väznených osôb mimo ústavov, pred prepustením z ústavu (vrátane podmienečného prepustenia), tiež v prípade výskytu prvotných príznakov ochorenia a podobne," uvádza Ragasová.

Odsúdení, ktorých testovanie potvrdí infekčné ochorenie covid-19, sú ihneď ubytovaní oddelene od ostatných odsúdených. Rovnako odsúdení, ktorí boli v kontakte s odsúdenými pozitívne testovanými na infekčné ochorenie covid-19, sú umiestnení do karantény a ubytovaní oddelene od ostatných odsúdených.

„V každom ústave sú pripravené karanténne cely, izby, sektory, kde sa väznené osoby umiestňujú do 10-dňovej karantény po nástupe do výkonu väzby a do výkonu trestu odňatia slobody. Taktiež sú vyhradené cely a miesta v ústave, kde dochádza k izolovaniu pozitívne testovaných väznených osôb."

Pozitívni aj v karanténe

Zatiaľ posledný skríning sa za múrmi väzníc uskutočnil od 8. do 14. novembra.

