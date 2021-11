V košických nákupných centrách čelil personál aj hnevu neočkovaných

Nové pravidlá zdecimovali počty zákazníkov.

KOŠICE. Nové protipandemické opatrenia sa v pondelok predpoludním odrazili na návštevnosti košických nákupných centier.

Pri vstupe do podzemného parkoviska Auparku v centre Košíc stálo v krátkej kolóne niekoľko áut. Ich plynulý vjazd zdržali kontroly zákazníkov.

Po zhruba 2 až 3 minútach sme sa dostali k pracovníkovi súkromnej bezpečnostnej služby. Požiadal nás, aby sme sa mu preukázali dokladom o očkovaní alebo prekonaní ochorenia covid-19.

Zbežne sa bez čítačky pozrel na displeje našich telefónov s QR kódmi a bez ďalšieho skúmania nás pustil dnu.

Predavačka z Auparku: Ľudí je menej

Vo vnútri zívali niektoré obchody prázdnotou, väčšina zákazníkov sa prechádzala po chodbách a mierila do tamojších potravín.

„Pondelky bývajú u nás vo všeobecnosti slabšie, ale dnes je tu oveľa menej ľudí, ako to býva bežne. Je zhruba mesiac do Vianoc, čiže zákazníci už v tomto období prichádzali nakupovať darčeky alebo aspoň obzerať, aby mali pri neskorších nákupoch prehľad. Dnes sme mali do pol dvanástej 4 ľudí, z toho ani jeden nákup, takže je to bieda,“ opísala situáciu predavačka z predajne obuvi.

