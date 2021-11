Situácia v košických školách sa zlepšila len mierne, dve ostávajú zatvorené

Dištančne sa učí 13 percent žiakov.

KOŠICE. Po mesiaci neustále sa zhoršujúcich čísel v súvislosti s pandémiou koronovírusu sa v posledných dňoch epidemická situácia na košických základných školách oproti minulému týždňu mierne zlepšila.

Na dištančnom vzdelávaní je momentálne 13 percent žiakov košických základných školách (ZŠ), pred týždňom ich bolo 17 percent.

Informovala o tom Jana Poľová z Magistrátu mesta Košice.

Aj vďaka tomu, že 360 žiakov Základnej školy (ZŠ) Gemerská a 213 žiakov I. stupňa ZŠ Fábryho mohlo začiatkom týždňa opätovne nastúpiť do svojich tried a karanténa sa skončila napríklad aj viacerým triedam v iných ZŠ, poklesol počet košických školákov na online výučbe na aktuálnych 2 150.

Dve školy ostávajú zatvorené

Aj naďalej sú však zatvorené ZŠ Bernolákova 16 a ZŠ Ľ. Podjavorinskej.

Keďže na tejto na sídlisku Lunik IX má až 76 percent žiakov rôzne respiračné ochorenia, na základe rozhodnutia košického regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa tam obnoví prezenčná výučba až v pondelok 29. novembra.

O výučbu v školách sú ochudobnení aj žiaci I. stupňa ZŠ Staničná a ZŠ Park Angelinum.

„Celkový počet žiakov na online vyučovaní nám síce v porovnaní s uplynulým týždňom poklesol o viac ako 670, no školy nám hlásia ďalšie nové prípady ochorenia covid-19. Viacero tried muselo od pondelka ísť do karantény najmä na základných školách Požiarnická, Lechkého, Drábova, Trebišovská a Želiarska. Z pohľadu chorobnosti je veľmi zlá situácia v ZŠ Družicová, kde k utorku bolo na nový koronavírus pozitívnych 62 žiakov a šesť pedagógov,“ skonštatovala vedúca oddelenia školstva Magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková.

Ako doplnila, na dištančnom vzdelávaní bolo v utorok z košických základných škôl spolu 112 tried, čo je každá siedma trieda.

Zároveň pre ochorenie troch zamestnankýň školskej jedálne ZŠ Tomášikova budú mať ich žiaci v utorok a stredu len suché obedy.

