Iglu sa neujalo, útulok pre bezdomovcov odmietli. Košice chystajú nový projekt

Výstavbu nocľahárne s väčšou kapacitou plánujú na Bosákovej.

KOŠICE. Pred dvomi rokmi mesto odovzdalo Arcidiecéznej charite Košice a neziskovej organizácii Oáza - Nádej pre nový život päť nových prístreškov pre bezdomovcov v tvare iglu.

Dva z nich boli pre páry, tri určené jednotlivcom, mesto dokopy stáli 630 eur.

Vodeodolné iglu vyrobené z polyetylénovej peny a hliníkovej fólie vnímal už vtedy riaditeľ arcidiecéznej charity Cyril Korpesio ako malú náplasť na to, že v Košiciach nie sú postavené dostatočné kapacity útulkov.

„Takým spôsobom sa však nedá riešiť nedostatočná kapacita, no môže to pomôcť možno piatim percentám, ktoré by to vedeli využiť za istých podmienok. Ak sem niekto príde a je plná kapacita, môže si zohriať večeru, vypiť teplý čaj a prespať tu. Ale že by to bolo riešenie situácie bezdomovcov, to sa nedá povedať,“ bol Korpesio skeptický voči netradičnej novinke.

Ako sa s odstupom času ukázalo, o iglu nebol veľký záujem.

Vyše tisíc ľudí na ulici

Korpesio dlhé roky hovorí o potrebe postaviť v Košiciach nové kapacity pre bezdomovcov.

