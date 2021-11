Z dovolenky v Juhoslávii emigroval do Austrálie. V Košiciach nechal monumentálne dielo

Ladislav Poliačik prišiel o prsty na ruke.

KOŠICE. Pred tridsiatimi rokmi bolo v Košiciach len päť gymnázií, teraz ich je viac ako dvadsať.

Niektoré sú nové, iné píšu už dlhoročnú históriu. K tým druhým patrí aj Gymnázium Trebišovská 12, pôvodne to však bola Kováčska 30.

V roku 1987 sa škola z centra mesta presťahovala na Terasu, a to rovno do budovy, ktorá je zaujímavá aj z architektonického hľadiska, keďže je príjemným labyrintom, v ktorom sa do akéhokoľvek pavilónu dostanete suchou nohou.

Vestibul školy skrášľuje monumentálne umelecké dielo Ladislava Poliačika, artovo znázorňujúce základné vyučovacie predmety na základnej škole. A veru, je to zážitok.

Šikovný aj bez prstov

Rodák z Novák a absolvent odboru rezbárstvo na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave Ladislava Poliačik (1942) sa s budúcou manželkou, ktorá žila v Košiciach, zoznámil v Bardejove.

