Košiciam chýbalo zaočkovať tisíc seniorov. Prešiel mesiac a opäť chýba tisíc

Žolík skoro nebude, v číslach bol chaos.

KOŠICE. Presne pred mesiacom informoval košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý), že na získanie žolíka z covid automatu chýba mestu tisícka zaočkovaných ľudí vo veku nad 50 rokov.

Primátor vtedy kritizoval Košický samosprávny kraj za absenciu razantnejšej kampane a spred očkovacieho centra osobne vyzýval na očkovanie.

Následne spolu s krajom zorganizovali sériu očkovaní aj v jednotlivých mestských častiach. Záujemcovia stáli v rade na vakcínu aj niekoľko hodín.

Rôzne čísla

Ak by zaočkovanosť seniorov prekročila 65 percent, tak podľa covid automatu sa môže zafarbenie okresu znížiť o jeden stupeň smerom nadol. Znamená to, že Košice by už nemuseli byť čiernym, ale mohli by byť opäť bordovým okresom s miernejšími obmedzeniami.

Odhady, koľko k 65-percentnej zaočkovanosti seniorov chýba, sa pred mesiacom výrazne líšili.

Kým primátor 25. októbra uvádzal tisícku, prednosta okresného úradu Martin Seman 3. novembra hovoril o chýbajúcich 1 500 zaočkovaných obyvateľoch.

Župan Rastislav Trnka (nezávislý) v ten istý deň uviedol, že v Košiciach stačí zaočkovať už iba pár desiatok ľudí, aby sa v rámci covid mapy nedostali do čiernej farby.

