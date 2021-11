Škôlky ostanú otvorené, Petrovčik ustupuje. Budú však len pre deti rodičov z prvej línie

Rezort: Zriaďovateľ nemôže zavrieť školu.

Škôlky a školy by mali ostať aj po pondelku otvorené, hovorí minister. (Zdroj: TASR)

Správu aktualizujeme.

KOŠICE. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) v piatok ráno potvrdil, že od pondelka budú naďalej otvorené materské, základné a stredné školy.

Zatvoria sa však základné umelecké školy, centrá voľného času, jazykové školy a rušia sa všetky mimoškolské aktivity a krúžky.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

„Všetky čísla ukazujú na nás dospelých, my sme tá riziková skupina, my končíme v nemocniciach, my sa potrebujeme očkovať,“ zdôraznil Gröhling.

Cieľom je podľa neho udržať do prázdnin v škole čo najviac žiakov.

Zimné prázdniny by sa mohli začať skôr, vyučovanie by sa pred koncoročnými sviatkami mohlo skončiť už 17. decembra.

Stopka s otáznikom

Budú môcť staromestskí rodičia v Košiciach odniesť v pondelok ráno svoje deti do šiestich škôlok? V odpovedi na túto otázku panovala neistota.

Starosta mestskej časti Staré Mesto Igor Petrovčik (exSpolu), ktorá je zriaďovateľom šiestich materských škôl, totiž avizoval, že od pondelka 29. 11. ich zatvára až do 12. 12.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Je to len hra na lockdown, hovorí starosta z Košíc a zatvára všetky škôlky Čítajte

„Odmietam sa podieľať na tejto hre na lockdown bez uzatvorenia škôl. Ako štatutár mestskej časti, ktorá je zriaďovateľom a prevádzkovateľom šiestich materských škôl v Starom Meste, som po dôsledkom zvážení a na základe odporúčania konzília odborníkov rozhodol, že preruším prezenčnú formu prevádzkovania našich materských škôl,“ uviedol.

Rezort vysvetľuje

Pýtali sme sa ministerstva školstva, ako vníma rozhodnutie starostu a či škôlky zatvoriť môže aj bez odporúčania hygienikov a pre kritiku nedostatočného lockdownu.

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť