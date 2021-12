Fenomén železničných vlečiek zarastá húštinou. Urbex odhalil temné zákutia Košíc

Majú mnohé zabudnuté i romantické miesta.

KOŠICE. Železniční nadšenci si tohtoročný 17. november, Deň boja za slobodu a demokraciu, pripomenuli skutočne nevšedným spôsobom.

Vypravili netradičný „Vlak slobody“, aby priaznivcov z rôznych kútov Slovenska i zahraničia previezli pavučinou košických železničných vlečiek.

„To je teda naozajstná sloboda!“ nadšene skonštatoval jeden z necelej stovky fanúšikov železničnej, nostalgickej dopravy vezúc sa vo farebne zladenej súprave nostalgických motorákov, známych pod prezývkou Orchestrión či Kostitras.

Pod slobodou myslel najmä unikátnu možnosť previezť sa osobným vlakom tam, kam sa doteraz nemohol legálne nikdy dostať.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prvýkrát v histórii

Je skutočne fascinujúce previezť sa takou traťou, ktorá nikdy nebola určená pre potreby osobnej dopravy a vždy po nej jazdili iba rušne s nákladnými vagónmi.

Hoci v niektorých častiach sveta s podobnou myšlienkou prišli už skôr, jazda po vlečkách sa v Košiciach uskutočnila prvýkrát v dejinách mesta.

Obdobné podujatie už zažil aj Pavel Strouhal, ktorý s kolegom pricestoval zo Severnej Moravy. „U nás v Ostrave sa myšlienka ujala iba pred niekoľkými rokmi a nadšenú verejnosť vozia vlaky po vlečkách vedúcich najmä do banských závodov. U vás v Košiciach sa mi takisto veľmi páčilo, bolo to originálne a pripomínalo to doslova urbex,“ uviedol.

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť