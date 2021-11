Košický starosta Petrovčik: Toto je lockdown? Veď na cestách sú zápchy

Vypočujte si nový podcast denníka Korzár.

https://open.spotify.com/embed/episode/2gYm06ydFwN3eRfNRmytSg?utm_source=generator

Rozhovory Korzára. Podcast, kde sa rozprávame o zaujímavých veciach a aktuálnych témach s viac i menej známymi ľuďmi z východného Slovenska.

Počúvajte na Anchor | Spotify | RadioPublic | Breaker | Google | Pocket | RSS

KOŠICE. Podľa starostu košického Starého Mesta Igora Petrovčika (exSpolu) sme svedkami len "hry na lockdown", rozhodnutia štátu sú pomalé a slabé.

Hovorí o zdravom sedliackom rozume a ochrane života a zdravia, veci zobral do vlastných rúk a v staromestských škôlkach nariadil najprísnejší školský režim na Slovensku, a to aj s rizikom, že koná nad rámec starostovských kompetencií.

Škôlky mestskej časti tak berú od pondelka už len deti rodičov z kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorí nemôžu robiť z domu. Mamičky ho kritizujú, no on tvrdí, že by si z neho malo vziať príklad aj mesto Košice so svojimi škôlkami i vianočnými trhmi, lebo situácia je vážna a ľudia sú nedôslední.

Prihláste sa na odber podcastov denníka Korzár na e-mail jedným klikom .

https://anchor.fm/korzr-rozhovory/embed/episodes/Koick-starosta-Petrovik-Toto-je-lockdown--Ve-na-cestch-s-zpchy-e1b09pr

