Novú cestu v Košiciach zle vyspádovali, tvoria sa na nej jazierka. Mesto ju nezaplatí

Žiadna odfláknutá práca, vraví radnica.

KOŠICE. Opravovaná cesta na Aničke medzi zastávkou autobusu 14 pri ťahanovskom moste a Gajdovkou dostala po rokoch nový asfalt.

Jej vzhľad mnohých Košičanov doslova vydesil. Prišli totiž prvé dažde a voda na nej stojí priamo v strede.

Poukazujú na to, že niekto zrejme prácu odflákol, komunikáciu zle vyspádoval, čoho výsledkom sú jazierka na novo položenom asfalte.

Práve táto, kedysi autami často využívaná cesta, sa má však na budúci rok zmeniť na pešiu zónu.

Asfalt sa im páči, ale tá práca?

Je však rozdiel prejsť mlákami v aute a pešo v topánkach. Viacerí si myslia, že po oprave je to skôr súce na gumáky.

„Bol to vynikajúci nápad urobiť to ako cestu len pre chodcov. Cesta aj vyzerá dobre, až na jeden detail. Pri realizácii bola absolútne zle vyspádovaná. Voda sa drží prakticky na celom profile v strede. V zime to bude čistý ľad. Výhody stále prevažujú, ale je to škoda,“ hovorí Košičan Peter.

Na Aničke sa bol prejsť aj Jovan, ktorý si obzrel cestu od mosta pri Ťahanovciach k parku.

„Akurát tam položili nový asfalt. Pozrite sa, ako je cesta spádovaná. Mláky po daždi ostali rovno v strede cesty. Úplne nekvalitná práca,“ tvrdí Jovan.

Rado zas prešiel túto trasu na bicykli. Vraví, že síce nový asfalt vyzerá byť hotový, no dúfa, že dostane ešte jednu vrstvu.

„Nie kvôli povrchu, ale vyspádovaniu do stredu. Ak nie, tak tam asi magistrát pripravuje na zimu nové prírodné klzisko,“ dodáva Rado.

Starosta: Musia to opraviť

